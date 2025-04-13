《慶餘年2》明晚首播 一文睇晒6個看點 譚輝智唱主題曲 (12:58)

由李沁（左圖）和張若昀主演的《慶餘年2》明晚（14日）首播。（無綫提供圖片）

無綫外購劇《慶餘年2》明晚（14日）首播，逢周一至五晚上九點半翡翠台播映，演員陣容包括張若昀、李沁、陳道明、吳剛、田雨、李小冉、毛曉彤、郭麒麟、宋軼、辛芷蕾。

《慶餘年2》時隔5年再度回到，除了有爾虞我詐的人性博弈、緊張刺激的武打對決外，也有愛情故事，無論是親情、友情或愛情，許多元素都讓粉絲津津樂道。在新一季將陸續揭曉許多第一季未解之謎。

看點1：改編網路暢銷同名小說 《慶餘年》編劇導演再度攜手打造

《慶餘年2》改編自「閱文集團旗下起點讀書作家」貓膩的同名暢銷小說，由《慶餘年》班底王倦及孫皓擔任編劇及導演，《如懿傳》造型指導陳同勛、《繡春刀Ⅱ：修羅戰場》美術指導趙宇、《玫瑰之戰》攝影指導林澤君攜手打造。

看點2：張若昀、李沁「飯碗CP」將大婚？

在第一季，范閒（張若昀飾）、林婉兒（李沁飾）已締結婚約，而粉絲期待已久的「飯碗CP」大婚之日也將在第二季登場！《慶餘年》經典浪漫場口「吃雞腿邂逅愛情」、「范閒殿堂前醉酒吟詩」至今為人津津樂道，第二季的婚後浪漫場面自然引爆期待。

看點3：范閒、慶帝父子情

范閒（張若昀飾）與「慶帝」（陳道明飾）的關係也將迎來重大改變，原來范閒與慶帝除了君臣外，二人之間還隱藏著一個重大秘密，令原本已經如履薄冰的關係更添變數，究竟二人是同陣線的盟友，還是互相利用的敵人？

看點4：譚輝智獻唱主題曲《穿越者》

劇集主題曲《穿越者》由《中年好聲音2》亞軍譚輝智主唱。譚輝智在音樂上的才華不容小覷，繼上次為《射鵰英雄傳》獻唱主題曲及插曲後，再次獻唱外購劇主題曲。

看點5：微博話題閱讀量勁吸553.51億 屢登微博多個熱搜話題榜

劇集在內地播出後大受歡迎，累計有效播放高達30.24億，微博話題閱讀量勁吸553.51億，抖音話題播放量亦高達289.64億。劇集除了屢登微博多個熱搜話題榜之外，更在多個平台排行榜中登上冠軍位置，成績斐然！

看點6：加入6大新角色，演員陣容升級

《慶餘年2》演員陣容除了有「范閒」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、狠辣「長公主」李小冉、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬，還加入了「驚鴻仙子」俞飛鴻飾演的貴氣十足「皇后」、《三十而已》女星毛曉彤飾演容貌傾城的「北齊大公主」、金晨飾演個性率真的「葉靈兒」、以及王楚然飾演京都有名的樂伎「桑文」。全新角色大皇子（付辛博 飾）和三皇子（郭子凡 飾）也將在《慶餘年2》中登場，兩位全新角色，將為太子（張昊唯 飾）和二皇子（劉端端 飾）之間明爭暗鬥再添變數。

（即時娛樂）