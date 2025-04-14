蘭茜刨穿西瓜經典場面出土 難忘叫曾志偉做「曾生」？ (13:37)

蘭茜表示無論刨西瓜又好、刨粟米都好，只想做好每個遊戲：「呢行個個都係人才，所以你更加要200分去做好自己。」（無綫提供圖片）

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕主持的節目《友乜唔講得》，昨晚現身的2位嘉賓，是已轉型為女強人、近年甚少現身公仔箱的廖碧兒及蘭茜。

近年已退居幕後的蘭茜，當年憑藉「天花板刨西瓜」絕技爆紅一時，節目中還播出了蘭茜當年與關詠荷鬥刨西瓜的經典場面，兩位「女刨家」拼盡全力刨，蘭茜被主持人林曉峰驚揭連西瓜皮都刨穿，錢嘉樂即搭嗲：「刨西瓜最高境界！」蘭茜坦言：「呢行嘅人都有團火」，無論刨西瓜又好、刨粟米都好，只想做好每個遊戲。蘭茜說：「呢行個個都係人才，所以你更加要200分去做好自己。」

提到玩遊戲都要有專業精神，梅小惠提及當年與祥仔上《味分高下》，為了咬出有一定重量的蘋果，祥仔鋌而走險上演「生吞蘋果」，節目亦剪輯當年精彩一幕播出；小惠憶述當時情况：「佢差唔多成個蘋果塞咗入口！當時全場嗌救命。」祥仔即接話「玩遊戲就係咁」：「我當時係盡我所能將我個口擘到最大，然後一嘢吸落個蘋果度，但因為我去得太盡，我一度褪唔番成嚿蘋果出嚟，係Kick住咗，最終我係咁上下上下用力搖，先至咬得番啖蘋果出嚟，爭啲甩骹嗰次。」

曾師承「獎門人」曾志偉的蘭茜，談到為曾志偉總經理職務擔任行政工作期間，最不適應的一件事，蘭茜笑言是要叫志偉做曾生：「你知我通常叫曾生做阿爸/老爺，但因為大家角色唔同咗，我Day 1就同自己講，叫老闆一定要講曾生。」

除了綜藝感爆燈，蘭茜更是才華洋溢，除了多年來為不同大小公司策劃team building，還學了20多年國畫。蘭茜說：「我自細就鍾意寫字同畫畫，我跟咗個老師差唔多20年，愈學愈有興趣，有時細嘅學識係要搵人教你。」小惠補充指蘭茜書寫的《金剛經》別具觀賞價值：「全部字大細同距離喺每一幅畫都一樣。」

蘭茜的《金剛經》除了曾獲展出機會，亦已獲識畫之人收藏；蘭茜透露要畫完金剛經，過程中著實花了很多時間：「我寫咗好多年，由Day 1開始寫，即係寫咗十幾廿年，寫咗好多次、無數咁多次。可能第一張，你寫到第6行第5個字錯咗，你係成張唔要得。我係錯完又錯、錯完又錯，你見到嗰幾十張，都唔知寫咗幾多張，因為一有字錯咗就唔要得；有時寫到尾二嗰三個字，你係過唔到就唔要得喇。」

蘭茜大學時修讀人類學，對於考古及人生意義等哲學課題頗有興趣，為了想到博物館工作，而在古董店中工作7年：「做博物館要考好多試，我去咗荷里活道一間古董舖做嘢，邊做邊學，做咗7年，我好鍾意保育呢個課題。」

（即時娛樂）