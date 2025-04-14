MIRROR「禿鷹小組」唔夠喉盼再開騷 「夜粥小組」預告接力 (17:28)

Ian剛完成外地個人巡唱返港，便要為小組演出準備，透露之後便要準備下一站個人巡唱。（鍾偉茵攝）

陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）的MIRROR分支小隊「禿鷹小組」，昨晚（13日）於西九竹翠公園舉行《Wild and Gentle Live 2025》演唱會尾場，隊友李駿傑及另一小隊「夜粥小組」楊樂文 、江𤒹生、王智德及陳瑞輝撐場，首次開戶外騷的「禿鷹小組」表示2場不夠喉，盼再有機會開騷，完場後更播出「夜粥小組」快有好消息公布的錄音，預告將輪到他們開騷。

「禿鷹小組」騷後受訪，Ian直言開騷前擔心天氣，怕觀眾要淋雨，幸天公造美，大家看得開心，他表示剛完成外地個人巡唱返港，便要為小組演出準備，透露之後便要準備下一站個人巡唱。問如何護聲？他說：「還好，可能以前做運動員鍛鍊肌肉耐力，體力也OK，上年連續唱完7場都OK，覺得主要是保持狀態，巡唱不是一次過做完。」對於懷疑有集團式扒手在場內偷電話，Ian叮囑觀眾去到人多的地方，要小心保管財物及注意安全。

Jer在首場烏龍行落台時，忘記介紹Stanley出場，他解釋在台上唱了多首歌，忘記之後環節還有對方，尾場監製要特別在耳機提醒他。Stanley直言首場太high常甩歌詞，尾場發揮較穩定。問為何不除衫騷肌？他笑指透視裝和除衫沒太大分別，但被Jer踢爆只是覺得透視裝較誘人。

問同樣穿透視裝的Tiger，可覺身材被Stanley比下去？他稱Stanley指他更大隻，他表示入行後也沒跳過拉丁舞，筋骨有點老化，多得排舞老師幫手。問是否有台上飲酒壯膽？他笑道：「酒樽內裝的是水，只是造型。」

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（即時娛樂）