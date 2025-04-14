林憶蓮廣州站巡唱感動落淚 風雨後開騷影響設備穩定性 台上兩度道歉 (17:41)

林憶蓮昨晚（12日）在廣州舉行《迴響 Resonance》2025巡迴演唱會，巡演以時空交錯為主軸，曲目編排圍繞「崩壞、倒塌、重生」的主題展開，通過旋轉舞台、沉浸式光影特效與敘事性曲目編排，串聯起憶蓮橫跨40年音樂旅程。

從《至少還有你》的溫暖慰藉、《不必在乎我是誰》的深情傾訴，再到《歸零》和《柿子》的創新演繹，經典與新作交織，給歌迷很多力量和感動。一連串經典金曲《傷痕》﹑《鏗鏘玫瑰》和《夜太黑》，掀起萬人大合唱。

演出當天，廣州因突遇強對流天氣，加上風雨交加，電閃雷鳴。大暴雨直到演出前才停下，美中不足的是大風影響設備穩定性，讓原本準備舞台設計，無法全部實現，這也導致原來計劃中的細節和氛圍，未能夠完美呈現。憶蓮為在台上兩度道歉，演出結束後也在社交平台發長文道歉。

當日多場演出，因天氣原因延期或取消，而《迴響》2025巡迴演唱會仍能準時開場，憶蓮在台上感恩歌迷風雨無阻前來捧場，為此一度哽咽落淚。

廣州站憶蓮不僅首唱《蓋亞》，安歌時還安排經典廣東歌《微涼》﹑《為何他會離開你》和《再見悲哀》，《微涼》與當晚天氣非常配合，隨前奏響起，現場不斷掀起迴響浪潮。

在Talking環節，林憶蓮真情流露，很多歌迷回想起2013年廣州演唱會上，憶蓮因情緒波動在《至少還有你》演唱過程中落淚，12年後，相似場景重現，這種跨越時空的「眼淚敘事」，既是對個人藝術生涯的注解，也成為觀眾集體記憶的喚醒劑。

廣州站之後，《迴響Resonance》巡迴仍在繼續，常州、杭州、成都門票火速售罄，澳門、上海、南京緊接官宣，接下來，巡演將在常州、南昌、杭州、成都、北京、太原、汕頭、上海等舉行。

（即時娛樂）