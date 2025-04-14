許恩怡角逐影后感幸運 自認固執做「I人」 詳列擇偶條件 (18:21)

憑《久別重逢》首次角逐金像獎最佳女主角的許恩怡（Natalie），日前接受HOY TV主播俞詠文訪問，Natalie坦言太幸運：「很榮幸與這4位演員入圍，很多人可能要等10多年才遇到適合自己發揮角色，但我在3年間，已遇上這角色﹑這劇本﹑這團隊，還有這個導演，我覺得很神奇。」

談到角色與自己差別，Natalie表示她與角色同樣固執：「立下目標後，無論付出多少都要做到，很多人見我很活潑，就覺得我很E（外向），其實我是I（內向）人。我就是很珍惜與人相處每一刻，很想將最高能量的自己呈現，我很快會很累，然後要休息數天，例如這天完成訪問，我要數天後才回復狀態。」

電影中與鄭伊健和陳卓賢（Ian）兩代男神合作，Natalie說：「伊健哥哥可說是為人很E（外向），很多話說，Ian就很I（內向）。最初數天我有點怕，若然現實中不夠熟絡，觀眾是會感受到的，我很努力跟他聊天，我要感謝他不覺得我很煩。」

談到喜歡哪一類男生，Natalie取出電話並笑說：「我手機裏有一串名單，其中一個是關於未來男友模樣，我有很多呢，要令我想變成更好的自己，要啟發我，不可太批判性 ，但要有自己的看法，要悠然自得，但要夠敏感。還有，但我不會再披露下去，可能只佔四份之一。（高要求嗎？）是的，父母經常勸我降低要求，去玩吧！（外表呢？）不需要太帥氣，但外表要夠體面，要每天洗澡，不發出臭味，不一定要高大，我也很矮小，所以沒資格講。」

Natalie又說機緣巧合才加入這一行：「我從小到大沒想過入行做演員，我想跳舞的，但很有緣分很幸運。我16歲那年遇上想拍歌舞片導演，就這樣發生了。（繼續向演員路進發，還是跳舞？）我想繼續演戲，但若可同時跳舞及練武就完美，保持屬於自己愛好，這是林嘉欣姐姐對我說的。這一行即興，加上變化萬千，你也不知明天會做什麼，你有一樣事是屬於自己會很有幫助。」

（即時娛樂）