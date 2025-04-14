《奪命提示》收視較上周跌1.2點 《中年3》吸147萬觀眾破今年紀錄 (20:05)

無綫公布上周（4月7日至13日）收視，昨晚（13日）播映的《中年好聲音3》最後10強誕生，主題為「林子祥金曲之夜」。「女大魔王」黃博獲全場最高99分兼第3度獲選為MVP，同時節目取得跨平台直播收視最高22.8點（147萬觀眾），打破該節目今年播映以來最高收視紀錄。

翡翠台上周一至五晚節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視23點（149萬觀眾），穩坐上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20點（129萬觀眾）；由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》最高收視20.9點（135萬觀眾），較上周22.1點收視稍跌1.2點；外購劇《大奉打更人》最高收視16.4點（106萬觀眾）；由洪永城、區永權主持的資訊節目《瞬間直擊半小時》上周首播，最高收視12.6點（82萬觀眾）。

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》上周首播，最高收視18.5點（120萬觀眾）；由王祖藍擔任主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視15.2點（98萬觀眾）；《美食新聞周報》最高收視13.2點（86萬觀眾）。周日晚《友乜唔講得》嘉賓為廖碧兒及蘭茜，最高收視14.8點（96萬觀眾）。

（即時娛樂）