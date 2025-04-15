奪命提示｜劉佩玥硬朗溫柔兼備 母性大發 向小演員送抱 (13:38)

當子超媽咪決定向兒子坦白後，卻驚覺「兇案現場」好像什麼也沒發生過，炳權屍體亦不翼而飛。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》昨晚（14日）一集新單元「超母殺人事件」愈演愈烈，隨著劇情發展，Julie發布一張被棄置小屋照片，原來該處不但是姜姐（劉佩玥飾）童年居住地方，更是子超媽咪（韓馬利飾），疑似殺死姜母（劉佩玥分飾）的地方！

由於炳權（魯振順飾）對子超（丁子朗飾）媽咪諸多威脅甚至毒打，在Julie唆使下，子超媽咪把心一橫殺掉炳權，不過當她決定向兒子坦白後，卻驚覺「兇案現場」好像什麼也沒發生過，炳權屍體亦不翼而飛。子超媽咪到底有沒有殺死炳權，以及Julie是否連清理屍體的能力也具備呢？

在《奪命》中演硬朗女Madam姜姐的劉佩玥，昨晚分飾溫柔慈愛媽咪恰到好處，不但歌女造型省鏡，樣子、眼神及聲線也溫柔，與硬淨Madam Tone有分別；她與小演員林靖文的互動也相當有愛。

阿Moon現實中也是「孩子王」一名，與小演員何珀廉及林靖文均老友鬼鬼，珀廉媽咪更曾在社交平台留言，大讚阿Moon戲裏戲外非常疼惜珀廉，阿Moon由珀廉幼稚園開始，便看着阿仔長大，私下稱呼珀廉做BB；珀廉媽咪大爆阿Moon曾主動向兒子要求多聯絡，慘遭珀廉派檸檬，珀廉媽咪引述當時阿Moon與兒子的對話：「『BB，你不如多啲WhatsApp 我丫！』珀廉：『唔得閒，我好忙㗎，我要練琴同讀書！』」

珀廉媽咪指阿Moon事後大笑兼讚珀廉坦率：「惜到佢講咩都唔會嬲，仲會覺得好搞笑。」珀廉媽媽又指阿Moon與囝囝甚有緣分：「他的第一個小演員獎，也是Moon姐姐親手頒發；珀廉高咗，佢（Moon）唔捨得佢嘅BB開始變成少年，佢話唔會理，照攬！」

飾演Moon女兒的靖文，也對「媽咪」讚不絕口，她接受TVB.COM訪問時說：「Moon姐姐好主動非常熱情，佢見我唔出聲，會不停咁同我傾偈。我好鍾意佢，佢就好似個大姐姐咁，好溫柔，開機時攬落去嗰吓好自然，令人有好鍾意嘅感覺。」

（即時娛樂）