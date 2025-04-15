詹天文拍新歌MV遇暴雨 首次拍足24小時 冇食嘢捱到胃痛 (14:48)

「聲夢小花」詹天文（Windy）推出全新單曲《一切都是有原因的》，有別於以往《麻煩彈開》、《大雕刻家》跳唱歌路，轉而以空靈、飄緲聲線演繹，展現不同面向魅力。Windy對於推出新歌感到興奮：「每一次可以推出自己嘅作品，都會覺得好興奮，感受到今次新歌唱法上轉變，同埋呢首歌信息。」她表示喜歡新歌曲風嘅作品，因為感覺很夢幻又很舒服，可以不斷loop。

今次新歌由擔任Edward Chan，Windy感覺神奇：「錄音過程Edward唔會畀好大壓力，要逼自己交一啲出嚟，而係引導我，又會熄燈畀我感受氛圍。每次當我唱到一啲佢想要嘅感覺，啱feel句子時候佢都會好激動，好似做緊一個project，感受嗰份喜悅！」

Windy表示很喜歡歌詞中「我要變壯闊要抱壯闊的雲/我要變細緻吻細緻的塵」這一段，她說：「首先我很好喜歡呢份歌詞，錄音嗰時一層一層疊vocal喺上面，好有chemistry，好有畫面！」

新歌MV拍足24小時，又遇上暴雨，Windy表示是首次如此大挑戰，她說：「真係好攰，第一次拍足24個鐘，加上冇咩點食嘢，到後尾胃到有少少頂唔住，但我都夾硬撐住，唔想辜負大家！」她續說：「雖然遇上天氣問題打亂計劃，但唔會好影響心情，因為團隊大家都好努力幫我去完成呢個MV，好感恩，所有辛苦係值得，個MV好似藝術品，希望出嚟嘅效果大家會鍾意。」

《一切都是有原因的》由周耀輝填詞、Edward Chan監製，歌詞探討人與人之間，以及與身邊事物之間的連結，當中的核心是「愛」。即使身處困境，面對狀况時質疑自己，但所有問題只是一剎那事情，纏擾不散的只是情緒；請繼續抱持希望，自然會找到出路、答案，因為愛就是原因。

（即時娛樂）