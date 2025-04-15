衛蘭巡唱廣州站尾場 三喜臨門 慶祝43歲生日兼出道20年 (18:57)

最讓衛蘭感動的是，她多年來的合作伙伴和朋友都到廣州支持她。（大會提供）

側田和衛蘭合唱同曲不同詞的《命硬》及《她整晚在寫信》。側田甫登場便十分興奮，多謝衛蘭邀請，亦替她感到開心。（大會提供）

衛蘭《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》首站，一連3場於廣州體育館展開，昨天（14日）圓滿結束。最後一場，衛蘭表現輕鬆又感動，衛蘭出道20年，廣州尾場亦是她43歲的生日，與現場逾萬歌迷慶祝。

最讓衛蘭感動的是，她多年來的合作伙伴和朋友都到廣州支持她，衛蘭在演唱會有自彈自唱環節，她拿著結他感性分享，她表示當自己不開心時，就更能感受身邊的愛，包括妹妹衛詩，感恩愛她的好姊妹和好朋友；與台下歌迷互動時，聽到歌迷讚她瘦了又很開心，但笑言大家應該不會喜歡太瘦的她，又讚她永遠18歲，逗得她非常開心。

演唱會首場邀請到古巨基做嘉賓，第2場邀請到側田做嘉賓。2人合唱同曲不同詞的《命硬》及《她整晚在寫信》。側田甫登場便十分興奮，多謝衛蘭邀請，亦替她感到開心：「終於等到今日，好耐冇見呀，我和Jancie青梅竹馬，一同出道，今年係我哋共同嘅20周年！」他笑言能夠捱到20年很難得。

衛蘭提到側田是他首個想到的嘉賓，側田是她第一張專輯的監製，又曾在演唱會上唱和音、彈結他及擔任音樂總監，一定要邀請側田現身。

適逢尾場是衛蘭生日，亦是她出道20周年日子，主辦單位送上驚喜，在安歌時推出生日蛋糕，近萬位歌迷唱生日歌與衛蘭慶祝。現場播放眾藝人生日祝福，包括G.E.M.鄧紫棋、楊千嬅、陳小春、古巨基、側田、回春丹以及一眾「聲生不息」的女隊，容祖兒、薛凱琪、周筆暢及李宇春，衛蘭驚喜萬分，十分感動。

台下亦有多位朋友支持，包括鍾舒漫、王君馨、泳兒、關心妍、陳泳伽@COLLAR、應昌佑、朱芸編及林芊瑩 (Irene），場面溫馨。衛蘭感謝朋友祝福：「我一見到佢哋就喊喇，非常幸運20年前有佢哋幫助，直到今天仍然陪伴我，十分感恩。」其後，衛蘭為答謝歌迷支持，更再次安歌，讓大家即興點歌，唱出《夏日傾情》、《回電我》、《一場誤會》、《拍錯拖》及《雜技》，最後唱出《大哥》為演唱會劃上句號。

（即時娛樂）