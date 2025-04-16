奪命提示｜陳山聰郭柏妍公開瞓覺相 丁子朗半開眼睡相神乎其技 (14:47)

在無綫劇《奪命提示》中飾演神秘訊息情報科（ASIB）頭目的陳山聰，出席劇集前期宣傳活動時，曾表示手上持有大量「隊友」瞓覺相！昨日（15日）山聰帶頭「找數」，在個人社交網「自爆」三張自己的瞓覺相，並hashtag「瞓覺相challenge」，著「隊友」跟著自爆。搞笑的是，走開潮人路線的山聰，就連瞓著覺也不自覺Chok甫，遭「隊友」留言取笑，其中張振朗落足鞋油：「阿頭～犯晒規喎，瞓覺都可以咁型。」

未幾，ASIB其他要員劉佩玥（阿Moon）、振朗、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗（丁丁）及郭柏妍（Rosita）相繼上載瞓覺相，當中丁丁的「半開眼瞓覺相」及Rosita的「企定定瞓覺相」；對於丁丁能睜著眼睛睡覺，隊友嘖嘖稱奇，山聰搞笑留言指：「我有理由懷疑你係反我眼」，振朗則抵死留言：「子超（劇中角色名），你唔好有事」，阿Moon也忍不住大笑：「喂呀！」至於Rosita的直立式瞓覺甫士，則獲隊友封為「可愛睡模」，她亦乘機曲線宣傳：「Julie係咪周公嚟㗎？」

Rosita的企定定睡姿背後原來有段古，事緣Rosita當日發高燒，但與韓馬利一樣因不想影響劇組拍攝進度，Rosita沒有說出實情，就連監製文偉鴻也是最近才知道Rosita當日頂著高燒拍攝。Rosita接受TVB.COM訪問時，憶述當時情况辛苦，獲劇組貼心照顧：「嗰時都病得好緊要，同埋發好高燒，但因為嗰時啲Rundown已經排晒，我見到我當日要拍嗰場被綁架戲又涉及好多唔同嘅工作單位，如果甩咗呢場我怕會浪費好多人力物力，所以我都頂硬上，希望可以順利完成。劇組好好，喺唔需要我嘅場口都畀我休息，瞓一瞓好好多。」

振朗與Tiffany的「同框瞓覺甫」，則遭監製Jazz取笑「識睇梗係睇腳」！原來驟眼看振朗恍似將腳晾在Tiffany腳上睡覺，但只是角度問題，但Tiffany仍叫振朗「Please move your leg」，相當識玩。

（即時娛樂）