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舒淇慶祝入行30年 感嘆時間過得快 感恩貴人們幫忙 (11:39)

文章日期：2025年04月17日

剛度過49歲生日的金馬影后舒淇，昨天再在社交平台貼相，慶祝今年入行30年，她開心寫道：「感恩這一路上幫助我所有的貴人們﹗感謝一直以來支持我愛我的你們，時間真的過的愈來愈快了。」

（即時娛樂）

 

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