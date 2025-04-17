舒淇慶祝入行30年 感嘆時間過得快 感恩貴人們幫忙 (11:39)

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文章日期：2025年04月17日
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舒淇不經不覺已入行30年。（Ig圖片）
舒淇感恩貴人們一路上的幫忙。（Ig圖片）
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剛度過49歲生日的金馬影后舒淇，昨天再在社交平台貼相，慶祝今年入行30年，她開心寫道：「感恩這一路上幫助我所有的貴人們﹗感謝一直以來支持我愛我的你們，時間真的過的愈來愈快了。」
（即時娛樂）
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舒淇
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