樂隊The Lemon Ones以英文歌出道 不忘初心 不怕受眾少 (12:30)

樂隊SULIS、The Lemon Ones昨日（16日）接受新城主持T.MAX和JY《Z世代咪高峰會》節目訪問，集日系搖滾、英倫搖滾、FUNK等多種音樂元素於一身的SULIS，由主唱兼結他手冼彥龍（Jonathan）、結他手朱啟軒（ROY）、低音結他手范文浩（Logout）及鼓手郭凌峰（Nathan）組成，4位組員穿上團服宣傳新歌《路人潛能100》。

剛簽約英皇娛樂旗下音樂廠牌「288 Records」的新晉樂隊The Lemon Ones，由5位成員組成，主音黃俊豪（Jero）、結他手羅楚琪（Smile）、低音結他手俞志浩（Jacky）、鍵琴手陳瑞寶（Bobo）及鼓手區啟豪（Brian）組成。The Lemon Ones首支出道作品並不是廣東歌，而是英文歌《Prove Me Wrong》。

Bobo介紹歌曲主題：「人生在社會上收到好多反對聲音，好樂意人家指證出錯的地方，這歌在1年前已寫，當時有少少迷惘，透過音樂舒緩情緒。」T.MAX問到會否擔心受眾少了？他們有信心表示不忘初心，堅持做自己想做的事，不怕人家喜不喜歡。T.MAX欣賞The Lemon Ones的信念不屈服。

SULIS主唱兼結他手Jonathan笑言，曾想過跟The Lemon Ones交換，互相交換試唱對方曲風，並搞笑地扮半鹹淡廣東話：「我有諗過同公司講，我英文好好，可唔可以畀我哋試下唱英文歌？講下笑，我都係鍾意唱廣東歌。」

（即時娛樂）