方皓玟談戀愛拒再「Long D」 盼再踏紅館開騷：有情意結 (17:17)

方皓玟今日（17日）到新城電台宣傳新歌，自爆陳志雲欲介紹「筍盤」給她認識，但對方較她年輕，結婚次數和子女都多過她，她笑說：「細過我，正中下懷。我問對方外貌如何？他說啃得落，但我不是一個亂吃『東西』的人，對食有要求，所以要約見、溝通後才決定有機會發展與否。」

方皓玟覺得緣分說來便來，她亦已準備好重投愛情懷抱，但汲取上次教訓，必須認識久一點才結婚，亦不再Long D（遠距離戀愛）。她說：「現在是享受人生階段，因兒子已長大，較自由。」

再說麥美恩事件，若然再遇上類似事倩，會否不立即撲出來表態？方皓玟反問：「為什麼不撲出來表態？」她認為想說便說，又指該事件是大家溝通不足，彼此不認識才產生誤解，她說：「我6月會入TVB做騷，見到她的話會大方打招呼，做人最重要大方，不怕『吃檸檬』。可能我是音樂人，比較單純和直接，性格又大情大性，直接想做朋友都是禮儀，沒想到會嚇到她，同時亦嚇到自己，沒想過她那麼認真。所有事情出於誤解。」

有指方皓玟申請紅館舉行演唱會48次都不果，她表示4年前在紅館開完演唱會後，就一直不停入紙申請，但都遭拒絕，而原因不明，唯有再接再厲，她笑言可以申請列入健力士紀錄大全。她說：「希望康文署高抬貴手，快點讓我再踏紅館，紅館是回憶殺，粉絲亦已久等，希望快點批核我的申請。（考慮其他場地？）會考慮，但紅館有情意結，對我來講是里程碑，想在這裏再演出。」

（即時娛樂）