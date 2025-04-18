洪金寶談搵命搏拍攝經歷 伍允龍分享首次合作回憶 (16:13)

洪金寶回憶在韓國拍攝電影《賣命》時，需要在60呎高的山上一躍而下，但山下只鋪了6個紙皮盒加一張地墊。（大會提供）

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》明晚（19日）播出新一集，請來電影《九龍城寨之圍城》的導演鄭保瑞以及演員伍允龍和洪金寶任嘉賓。伍允龍稱與洪金寶拍攝對打戲時壓力不太大，他憶述首次跟洪金寶對打是在電影《絕色武器》，當時自己入行不久，心情緊張表現不好。伍允龍說︰「有一下我要低頭，跟住大哥揮拳過一過我頭，但係我唔記得低頭，大哥就㩒低我，打一打就抽番起我，跟住向番鏡頭。我心諗得唔得呢？之後睇番，咦，完全得㗎喎！我好似自己做咁，好似好勁咁樣，所以其實唔會有擔心。」

身為動作指導祖師爺的洪金寶拍戲有原則，演別人電影時，除非有不舒服的地方，否則一定會跟隨武術指導的要求演戲。他說︰「我做指導出身，如果我教緊嗰個演員，個演員趷我，我XYZ佢啦。就如導演一樣，因為我都係導演，所以我一定會尊重每一個崗位嘅工作人員。」作為武術指導，洪金寶表示一定要清楚了解每位手足的身手和強項，才能安排各人負責怎樣的動作場面。如果有人說做不到，那一定是他「詐型」、「側側膊」，因為自己不會叫一個不懂的人去做危險動作。洪金寶更指不能心軟，心軟便要自己做，曾試過多次因為手足不敢做而要自己親自上陣。

相對其他片種，拍動作片所需的金錢更多，洪金寶指動作片無可否認是「重金屬」，自己也很替動作片不值。很多獎項對動作片來說，機會也是微乎其微，但是動作片卻在全世界都賣到。他不諱言：「啲文藝片攞獎，又最佳導演、最佳影片、最佳乜乜，喺外面全部賣唔到嘅。我都諗我係咪入錯行，我應該做多啲文藝片。我好欣賞動作片所有工作人員，覺得佢哋付出咗好多辛苦，卻連少少安慰回報都冇。」

洪金寶還分享拍動作片時的高難度經歷，其中在韓國拍攝電影《賣命》時，需要在60呎高的山上一躍而下，但山下只鋪了6個紙皮盒加一張地墊。洪金寶回憶說：「走去望下面，嘩！細到不得了！咁你就同心講，你一定要準呀！同埋我點解會做呢，因為旁邊係沙嚟，我心諗撻歪咗我最多都係嘔血啫！」最後洪金寶被主角連踢3次才敢跳下去，亦剛剛好跌在紙皮盒上。洪金寶「搵命搏」的拍攝經歷換來全場掌聲。

（即時娛樂）