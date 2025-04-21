膠戰｜Edan扮女人「驚艷」曬飛毛腿 6膠會展打牌 扮BigBang跳唱勁爆笑 (16:57)

露出健碩手臂的Jeffrey與阿正共舞；穿裙扮女人的Edan則搞笑與岑珈其跳舞。（鍾偉茵攝）

肥腸（左圖）先獨自表演跳繩，最後6人齊跳大繩，完成後肥腸狂喘氣兼說不出話。（鍾偉茵攝）

演出尾聲，6膠齊穿校服出場，Edan解釋想當成學校畢業典禮，記錄自2020年開始拍第1季《膠戰》至今，所經歷的點滴。（鍾偉茵攝）

吳啟洋以特別嘉賓身分出現，他慘被夾攻玩到甩鞋，肥腸用自己身軀阻擋，泰山壓頂生擒Phoebus。（鍾偉茵攝）

《膠戰》6位主持呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅，昨晚（20日）合體玩轉會展舞台，「6膠」演出《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》，施展渾身解數，大玩各種遊戲，爆笑全場。

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）以特別嘉賓身分出現，他慘被夾攻玩到甩鞋，肥腸用自己身軀阻擋，泰山壓頂生擒Phoebus，令他瞓在地上動彈不得成為輸家。

最後回合是打麻將，6膠笑言在會展數千觀眾面前開枱，別開生面。他們與節目組2名幕後工作人員對賽玩「跑馬仔」，6膠獲觀眾提水食胡，兩盤全勝。

除了遊戲亦有表演環節，阿正與Jeffrey示範粵劇武打折子戲踢槍動作，仿似「耍花槍」，2人亦輕鬆應付；輪到肥腸獨自表演跳繩，最後6人齊跳大繩，完成後肥腸狂喘氣兼說不出話；他之後還用色士風吹奏一段《Careless Whisper》音樂，其他5膠合唱和起舞，Edan還穿吊帶裙扮女人「驚艷」登場，露出「飛毛腿」，與肥腸拖手面貼面跳舞又拗腰，場面爆笑。

阿正模仿叱咤頒獎禮，Edan、Jeffrey、珈其和肥腸扮男團，宣布他們獲頒「叱咤我最喜愛男團大獎」。珈其扮喊講得獎感受，還深情向太太公開示愛，清唱幾句鄭伊健的《一生愛你一個》，感謝太太支持。阿正嘲笑他音準和拍子方面，都跟自己節奏，是「自由」歌手；接着他們模仿BigBang跳唱《BANG BANG BANG》，表情Chok爆兼跳得似模似樣。

演出尾聲，6膠齊穿校服出場，Edan解釋想當成學校畢業典禮，記錄自2020年開始拍第1季《膠戰》至今，所經歷的點滴，輪流唱出6首串燒歌，分享他們心聲感受。最後首度公開演繹為今次開騷而創作的合唱歌《To膠ther》，完成向觀眾揮手說「S4」見！

（即時娛樂）