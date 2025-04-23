Nowhere Boys舉行Mini Live Ken花年半時間 重修黃貫中消失30年結他 (13:12)

樂隊Nowhere Boys（NWB）五子前天（21日）到旺角一個商場舉行Mini Live，宣傳新歌《給失敗者的一封信》。雖說是Mini Live，但Nowhere Boys準備了9首歌與在場樂迷分享，更邀請了兩隊年輕Busker擔任嘉賓，與他們分享舞台。

主音阿Van說：「搵咗兩隊busker上台表演，其中一隊1AMJAM，仲唱咗我哋嘅新歌《給失敗者的一封信》，佢哋仲重新編曲，我冇諗過首歌可以咁chill，最終我哋都忍唔住，逐個走埋去同佢哋一齊jam，尤其開場前我幫其中一位成員孭起支結他嘅時候，突然有一種傳承嘅感覺。」

到Nowhere Boys正式出場，他們連串唱出多首經典作品，包括《我們的航海時代》、《放飛之旅》、《票房毒藥》、《地心吸力》以及《地球候機室》，替在場樂迷熱身，接著唱出輕快作品《掹藤》，全場歡呼跟著唱，將現場氣氛推上高峰，阿Van說：「最大感受最好玩嘅歌係《掹藤》，開場一連幾首慢歌，當一唱《掹藤》，現場嘅energy好大，我feel到成個商場都震，有一種去咗紅館開騷感覺，所以好開心。」

接著唱出《我們的移動城堡》、新歌《給失敗者的一封信》以及最後的《天外飛仙》，樂迷興奮得不斷揈毛巾，就連Nowhere Boys低音結他手Hansun的4歲囡囡Eunice，也跟着音樂起舞，場內氣氛高漲，樂迷不願離開狂嗌Encore，最後Nowhere Boys額外送上《無處遊人》，為Mini Live劃上完美句號。

「今次算係acoustic嘅演出，但我哋首新歌《給失敗者的一封信》太重型，當要用木結他去演繹，需要重新編曲，保持番佢原有嘅energy同時，又不失acoustic嘅感覺，其他歌都係，最後玩咗10首歌，但呢個都係我哋最擅長，喺冇電腦、冇program底下，用大家手上嘅樂器、用人聲造出聲效，用最真嘅聲音去演繹。」

提到近日Beyond成員黃貫中在社交平台發文，感謝Nowhere Boys結他手阿Ken，幫他尋回並維修已失去超過30年的結他，阿Ken解釋在他發現、維修、物歸原主這個長達1年半的過程，彷彿都是冥冥之中。

他說：「支結他係我一個同我夾開band嘅村民畀我，但送到我手嘅時候，好多零件已經壞晒，連螺絲都甩埋，即使我學過整結他，但呢支估計喺1987年出產嘅Steinberger結他，裏面零件我當年冇學過，最後好好彩搵到間廠，肯同我重新生產，但啲零件寄到嚟，我都唔識整，要再花好長時間上網搵呢支結他嘅設計圖，再搵師傅整咗4個月。」

雖然重新更換零件，但結他音色還未達標，阿Ken坦言很著急，他希望Nowhere Boys可以與阿Paul結他做一個紀錄，即使音色未盡完美，阿Ken最後還是將這支結他，帶到五子去年10月在西九舉行《US》演唱會的尾場，阿Ken攞起阿Paul的結他上台彈奏《推石頭的人》以及《逃出阿卡拉》，而身為Beyond歌迷的他，更唱出Beyond作品《海闊天空》。

阿Ken說：「我當日學結他都因為Beyond，好清楚一支結他對結他手有幾咁重要，所以我花咗好長時間再幫支結他調音，希望可以喺阿Paul 3月31日生日之前，將支結他交番畀佢，因為好多Beyond嘅經典作品，都係用呢支結他彈出嚟，能夠完成呢件事，我覺得好感動。」

（即時娛樂）