謝霆鋒於啟德主場館舉行的《Evolution謝霆鋒進化演唱會》今晚(24日)開鑼,胞妹謝婷婷因未能親身捧場,她在社交平台貼出和哥哥的背影照,以及幾張童年可愛照片,隔空為霆鋒演唱會打氣,她以英文寫道:「我非常難過,因為無法親眼看到你的表演,但一如既往,我的精神會100%陪伴著你。Go show 'em how it's done,哥哥.IT'S.GONNA.BE.EPIC. LOVE YOU!! 」

(即時娛樂)