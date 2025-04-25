連詩雅黃浩然 姚焯菲邱傲然 6月演鄭丹瑞原創音樂劇 (13:40)

連詩雅、姚焯菲、海兒、COLLAR成員陳泳伽（Winka）、MIRROR成員邱傲然（Tiger）、黃浩然及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus），將於6月假西九文化區戲曲中心大劇院合演鄭丹瑞創作、詹瑞文導演及聯合創作的音樂劇《三•八》。《三•八》講述38歲、28歲、18歲的3個女人分別為着不肯長大的丈夫、對愛情的貪婪、對出pool的渴求而煩惱。街道上心神恍惚的3人釀成一宗嚴重交通意外，她們在十字路口指罵着對方之際，回頭一看，才驚覺自己的肉身被救護員抬上了救護車。3個女人的肉體昏迷不醒，眼見死神經已在醫院的角落向她們招手，但她們各自卻埋藏着一個在離開世界前必須解決的心事。

首次演出舞台劇的黃浩然在社交平台發文︰「好開心﹗我第一次正式參與演出的舞台劇終於開始賣飛喇！新嘗試，新界別，新對手，新挑戰，我自己就覺得好有新鮮感喇！你哋無理由唔支持我呀﹗」

《三‧八》創作顧問鄭丹瑞表示︰「搞了創作幾十年，從來不是順風順水，甚至撞板、被拒絕的時間居多，因此留低了很多自我感覺良好，但又沒有老闆願意投資的電影故事大綱，曾經打算寫一本書，叫『100個老闆走寶的電影故事』。有一次，跟我的師傅仔陳恩碩講起我這個意念，並且隨口講了當中幾個故事大綱，師傅仔拍案而起：『拍唔成電影，可以做音樂劇！』接下來，我講一個，他要一個，數數手指，足夠他未來三年要做不同類型音樂劇的存貨量！果真老闆關一度門，師傅仔開一扇窗。而第一個老闆拒絕、師傅仔照單全收的故事；叫『三八』...」

（即時娛樂）