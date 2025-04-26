張紋嘉爆初入行唱片合約苛刻 歌手需負責音樂製作成本 (15:12)

張紋嘉（Crystal）2007年以女團HotCha身分入行，2017年約滿Neway後轉當演員，並因演出舞台劇而邂逅了至今已相戀9年的演員男友林子傑（Ronald）。時隔7年，Crystal再戰樂壇，推出首次自資製作的單曲《情感斷捨離》。她近日接受商台《星光背後》訪問，表示當年在理大修讀語言傳播，一心畢業後當新聞主播，但因參加大學的舞蹈學會而有機會參與商業演出，畢業那年獲Neway招手，伙拍張惠雅（Regen）與黎美言（Winkie）組成HotCha。Crystal說︰「從來無諗過做明星，跳舞純好玩掙外快。公司搵我簽約時，我一度卻步，因為一簽就10年，好耐，有啲驚。」

她表示Neway的合約有點苛刻︰「依家唔怕講，係無底薪，做完嘢啲錢返咗，要扣番晒梳頭、化妝、車同我哋出歌成本。因為出歌成本太高，我哋頭3年無掙過錢之餘，公司出畀我啲advance，我哋仲要爭公司錢。」在HotCha那7年，Crystal試過月入只有數千元，但她入行後愛上了唱歌跳舞，人工低也願意付出努力。被問到月入那麼少如何生活時，Crystal說：「靠幾千蚊advance都足夠。我算幸運，爸爸好支持我，但我唔係有錢女，喺屋邨長大，爸爸成日叫我用住先。」談到大學畢業數年仍要靠父親經濟支持，Crystal語帶哽咽地說︰「當時令我最困惑、情緒最唔穩定就係呢樣嘢。點解我日日返工、咁辛苦做嘢都好似無回報咁？呢啲就係負面情緒累積落嚟嘅種子，係令我依家面對一啲嘢卻步嘅原因。我真係唔夠膽再簽約，好老實，幾年前都有公司approach我，但我真係好驚！」

2014年，HotCha宣布解散。Crystal坦言當時組合已無得做，但她因此有空檔接觸舞台劇，翌年認識了從事劇場演員的現任男友林子傑。林子傑當年追求了年多才打動伊人芳心，Crystal說︰「最初鍾意佢幽默、講嘢直接，唔會有包裝令我好有安全感。我最初想諗吓先開始，因為我之前好易『瞓身』入一段關係之中，唔想再受傷害，但佢好細心，嗰陣佢未有車，會問佢老竇借車送我返屋企，再還返架車畀家人。我住好遠，畀佢嘅細心同安全感打動。」

兩口子後來在ViuTV真人騷《調較你男友》公開戀情感動不少觀眾，Crystal沒想過節目反應這麼好︰「當時疫情，大家無晒嘢做去試吓真人騷，亦覺得關係穩定咗，唔介意公開。」林子傑曾在節目中表示曾因「女尊男卑」而自卑，Crystal稱事前不知情︰「佢冇同我講，但我感覺到佢有呢個心結，會認為收入上或名聲上唔及我。呢個係佢嘅課題，我做唔到啲乜，只能畀佢感覺我想法唔係咁。不過，依家唔係啦，依家個個都識佢，搵佢影相多過搵我。男友屬於會升值嘅藍籌股？咁就好啦，承你貴言，哈！」

（即時娛樂）