黃淑蔓麗英期待合作 炮製J Rock風格新歌 (15:36)

黃淑蔓（Feanna）日前請來「小薯茄」的麗英現身寰亞音樂與KK Box合作的網上節目「DSE 一定要得！」，為應屆考生打氣。Feanna與麗英喜好相近，同樣喜歡日本文化、愛看動漫、會說日語，私底下亦會以日語交談。Feanna說︰「我一直都好想同麗英唱歌，早排我哋一齊拍咗條片放上社交網站，係麗英將我嘅新歌《留在你在我在的腦海》，改咗日文歌詞，我哋一齊合唱。」

兩人在節目中除了合唱日本天團YOASOBI的《群青》，更合唱動漫Medley。Feanna說：「今次揀歌真係好頭痛，因為太多歌想唱，最後畀人反對，唔准我再揀，因為直播唔可以太長。已經做咗3集『DSE 一定要得！』，今次係我第一次覺得唔夠喉，點解會冇晒歌唱。」 麗英也有同感：「我覺得時間過得太快，要開多2、3集畀我哋唱動漫Medley。」

Feanna當晚與麗英連氣唱出《動物橫町》、《長腿叔叔》、《美少女戰士》、《鋼之鍊金術師》、《多啦A夢》等等大熱動漫歌曲。兩人一邊唱歌，一邊做動作，非常合拍。有考生留言，希望她們可以合作出歌。麗英馬上想出合作大計：「我哋聽開咁多動漫歌，全部都係J Rock Style，好多fans想我哋有合唱歌，我諗一定係唱J Rock囉！就咁話，呢件事刻不容緩。」Feanna亦有提意：「雖然係唱J Rock，但會係一首廣東話歌，中間穿插日文，由我同麗英一齊填日文歌詞，咁就最開心，好啦，已經諗完，可以開始着手做。」

她們被問到會用哪首動漫歌曲為DSE考生打氣時，均想起《ONE PIECE》海賊王，還一起用日文唱出主題曲《We Are！》。麗英搞笑地說：「你哋條路有排呀！one piece，同埋你條校裙都係one piece！」Feanna哭笑不得，笑言難怪麗英能成為小薯茄的猛將。

（即時娛樂）