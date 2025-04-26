陳法拉預告配合《贖夢》宣傳形象出席金像獎︰都幾爆㗎 (18:35)

陳法拉今天（26日）出席嬰兒奶粉品牌活動，表示這次回港將逗留兩天，並擔任明晚「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎嘉賓，負責頒發「最佳編劇」，完成後立即啟程飛往其他地方工作。由於行程十分緊湊，她未把孩子帶在身邊。法拉說︰「大女4歲，細仔1歲，我不捨得離開他們太長時間，現在接戲會考慮到他們，可以的話想盡量把他們帶在身邊。」法拉表示不少荷李活女星傾合約時也可以提出此要求，劇組大都十分支持。她說︰「我暫時未試過為孩子推戲，獲得好劇本、好角色的機會很難得﹗」法拉透露早前一家人租了旅行車郊遊，細仔首次在沙灘玩水，但她後來覺得租旅行車不是好選擇︰「一家人困在車上，很嘈，不能好好睡覺。」

有份主演的電影《贖夢》票房接近1200萬，法拉說︰「希望票房會更好﹗如有需要，我會返港謝票。」她預告明晚將以配合《贖夢》宣傳的形象出席金像獎頒獎禮︰「都幾爆㗎﹗」談到下月的「全港戲院日」，法拉希望對電影業有幫助︰「可以培養新一代入戲院的習慣，以便宜點的票價入戲院感受不同的體驗。現在的小朋友專注力很短暫，入戲院看電影能令他們專心兩小時，不能玩手機，這是留在家裏看電視做不到的事。」她坦言不止香港電影票房差，全世界也一樣，美國很多戲院在疫情後結業。法拉說︰「這是新的大氣候，媒體和網絡變化做成的結果。我希望戲院能繼續生存，這樣演員才可以生存下去。」

（即時娛樂）