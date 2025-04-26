姜濤西九與6000粉絲提早慶祝26歲生日 獲贈專屬私家咪 (20:16)

姜濤下周三（30日）26歲生日，姜濤香港後援會主辦生日慈善活動於西九文化區舉行，6000姜糖（粉絲暱稱）今天（26日）參與大型慶祝活動，現場有一座10米高的姜濤造型吹氣公仔，同場還有幾個打卡裝置供粉絲市民拍照留念；後援會同日晚上於西九上空上演無人機及煙火匯演，預計吸引來自本地及海外數以千計姜糖參與。生日派對下午在竹翠公園內舉行，現場坐滿逾6000名粉絲。人形公仔「小姜姜」、「小濤濤」先出場，率領歌迷玩人浪等熱身遊戲，並排練舉行6000張紙卡以砌成姜濤照片和生日快樂文字的行動。台灣著名排舞師大目先率領舞蹈員出場跳唱姜濤的《白果》和《Every Single Time》，他大讚姜濤很可愛，最喜歡三更半夜打電話求救，說要趕排舞拍MV。

主角姜濤隨後登場，他看到大目時一臉驚訝，之後要求與眾人跳唱一小段《白果》。姜濤稱很久沒有跳這隻舞，希望不要取笑。他說︰「希望大家今日玩得開心，每次自己生日，都帶來歡樂送給大家。」生日會設有遊戲環節，被抽中的粉絲上台跟偶像做動作，考驗默契； 另一個遊戲是台下粉絲即時鬥快打電話，最快接通便可以與偶像直接對話。第1個打通電話的粉絲跟姜濤同月同日出生，姜濤之後又笑言要跟第2名打通電話的粉絲私下傾，不公開對話內容。

大會推出有「26」數目字的生日蛋糕，全場合唱生日歌，姜濤走到不同位置蹲下與姜糖們合照。他切蛋糕前說︰「唉，又老一歲，以後是00後的世界﹗」台下歌迷高舉紙牌合成他的照片及生日快樂字句，姜濤看見時嘩一聲，稱沒想到有此畫面，大讚歌迷厲害，追問是誰人的構思。他又怕大家手攰，勸不要舉牌舉得太久。姜濤獲歌迷送上紅色咪高峰，他開心表示︰「出道多年終於有自己的咪，以後我會用這支咪唱歌，紅色都幾好，我鍾意﹗我以後在歌唱方面會努力增進自己，把歌唱得更好，由基礎做起，相信這支咪會幫我唱好歌。今天很開心，出道近8年，時間過得很快。入行見識了和經歷很多不同的事情，仍在學習處理問題，當然有些未處理得好好。如果你的身邊人說︰『吓！你鍾意姜濤！』我會說對不住大家。以後，我有相當的程度要做得更好，但你們也要先照顧好自己身體，因為最重要的是你自己，不要辛苦為別人做什麼，最好將自己擺在第一位。」

生日會尾聲，姜濤選唱王力宏的《 一首簡單的歌》，稱歌詞表達了他的心聲。他最後與台下歌迷影大合照，又合唱《蒙著嘴說愛你》。落台前，他再次感謝粉絲：「祝大家生活愉快，我會做好自己的事。」說罷便笑着離開舞台，全程現身約45分鐘。

（即時娛樂）