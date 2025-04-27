盧巧音抱恙開騷 老公Sammy派心放閃 分享結婚12年感受 (13:33)

Candy騷後受訪指因感冒多痰喉嚨痛，要服用抗生素，綵排時因唱到「卡」住把聲很擔心，導致沒有太大信心。（林祖傑攝）

盧巧音（Candy）昨晚（26日）於旺角麥花臣場館舉行《時間綫II演唱會2025》，相隔3年再開騷，Candy以一曲《迷魂經》為個唱揭開序幕，當中亦選唱《垃圾》、《戀愛很遠》、《自戀影院》、《天佑我們》等歌曲，她指今次演唱會是心靈旅程，亦都是對過去美好回憶的再次探索，她說：「在這片熟悉的土地，找回我的初心，亦重燃對生活的熱情，希望未來繼續音樂旅程，雖然暫時還未有新的作品。」獲歌迷支持高呼「等你」。

Encore環節時，Candy選唱經典歌曲《好心分手》及《深藍》，她透露騷前看了2次醫生，現在仍要服藥，沒想過也可以唱到歌，不是滿分但都算OK，特別多謝老公蘇浩才甫落機，便為她在演唱會一段讀白錄音，她笑道：「恭喜他在波士頓以3小時25分完成賽事，亦好多謝我老公，但不想講太多，以免『閃親』大家！」她表明已將歌單所有歌曲唱完，台下觀眾仍大叫encore不肯離開，她邊答謝觀眾邊無奈道：「真的唱完，我想話開到騷已經好好，明就明啦！」

Candy騷後受訪指因感冒多痰喉嚨痛，要服用抗生素，綵排時因唱到「卡」住把聲很擔心，導致沒有太大信心，又不敢向媽媽講，以免媽媽擔憂。問她可滿意表現？她說：「還可以啦！可以好些，已經盡了力。」

相隔3年再開騷只演出一場，她直言久未開騷，不知大家反應如何，故不敢太冒險，今次重拾信心，希望有機會再開騷兼多開幾場，之後會到馬來西亞及澳洲開騷。

Candy表示出新歌方面就隨緣，靈感到才會寫，更直言不再出慘情歌，「不慘了！現在慘唔到，主要輕鬆些，講生活和心靈，大家生活都好壓迫。」問是否對能開到騷很感觸？她說：「都緊張，有些事要好小心，因為都想歌迷可以接收到生命旅途、怎樣面對挫折信息，盡量做好自己想做的事，唯有正能量一點，明就明啦，總之開到是感恩的事。」

Candy獲老公在台下派心示愛，她表示看不到，冧爆指老公是「傻瓜」。日前是2人結婚12周年紀念，她笑稱沒想過婚姻可以維持這麼久，因要維持一段婚姻確有難度：「不過都OK吖，其實他辛苦些，最初結婚大家都『有啲撠』，之後大家互相調節就好好多，以前多鬧交，現在冇乜。」她稱沒有為結婚周年慶祝，因當日老公在波士頓參加馬拉松，只在電話中互相恭喜：「當日他去參加比賽，對他來講都是一個好好的紀念。」

相關新聞：盧巧音相隔3年再開騷 舊愛謝霆鋒贈花籃支持

（即時娛樂）