鍾嘉欣深圳開騷 邀黎瑞恩擔任嘉賓 預告明年香港開演唱會 (15:28)

鍾嘉欣（Linda）繼於廣州及佛山舉行「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」後，Linda昨日（26日）在深圳開騷，雖然已開到第3站，但觀眾反應熱烈，座無虛席，而深圳站個唱，Linda破天荒邀請黎瑞恩擔任嘉賓，2人首次合作獻唱《一人有一個夢想》，為個唱掀起高潮，而楊茜堯、楊思琦、馬浚偉、苟芸慧等昨晚捧場。

過往Linda演唱會未請過嘉賓，今次邀請黎瑞恩驚喜現身，鍾嘉欣解釋：「我的劇集及專輯歌較多，之前覺得未到時候邀請嘉賓，我每次演唱會主題，都希望帶正能量、一點愛給其他人，今次覺得是時候請一位嘉賓，而這位嘉賓，我想邀請一位對我成長有影響的人，而且她的歌要有正能量，於是就想起黎瑞恩。」

於加拿大長大的Linda表示，小時候廣東話欠佳，常靠唱K學習中文，在眾多歌曲之中，Linda每次都會唱《一人有一個夢想》，她認為這首歌充滿希望，讓她幻想美麗的將來，Linda表示：「我細個夢想做演員歌手，不知是否常唱《一人有一個夢想》關係，吸引力法則，大個之後，竟然夢想成真做演員、歌手。」Linda大爆現在亦會以唱K方法，教授子女中文，不時向子女播放《一人有一個夢想》。

談到黎瑞恩為她站台，Linda憶述與黎瑞恩相識於黎諾懿婚禮，當晚在婚宴偶遇黎瑞恩，聊了數句，讚她親切友善，第二次相遇，是觀賞對方舞台劇，Linda大讚對方聲線一流，渴望對方可繼續唱歌。為了邀請黎瑞恩做個唱嘉賓，Linda拜託朋友找對方電話，她親自發信息給黎瑞恩，想不到黎瑞恩一口答應，令Linda窩心，鍾嘉欣讚黎瑞恩：「她的人生閱歷豐富，勇敢面對風浪，在她身上學習積極前進，我非常欣賞她。」

除了黎瑞恩，個唱觀眾席上亦有楊茜堯、楊思琦、馬浚偉、苟芸慧等，Linda指很開心開騷，獲得很多身邊人的支持，她說：「每次開騷，我都希望邀請好朋友，或生命中跟我同行的人出席。」

Linda指馬浚偉是她入行拍攝《皆大歡喜》時，首位認識的男藝人，與他識於微時，馬浚偉見證她成長，當時馬浚偉對作為新人的Linda，亦給予包容及耐心；跟楊茜堯同樣識於微時，2人曾合作《溏心風暴》，Linda欣賞楊茜堯個性爽直，縱使現在鍾嘉欣長居加拿大，她們仍保持聯絡，2人互相鼓勵，亦談論育兒經及分享私事；至於楊思琦，Linda表示：「好開心楊思琦來看演唱會，初入行好多電視劇都是和她拍，和她有好多回憶，其實我們已經幾年沒見面，今晚可以再次見面，真的好開心。」而另一好姊妹苟姑娘，則是第2次支持Linda開騷。

今次Linda大女Kelly亦到場支持媽媽，鍾嘉欣指由於Kelly是第一胎，母女情特別多感受，她說：「對Kelly好多感覺，好多歌曲靈感都是來自Kelly，能在她面前演唱為她寫的歌《做你的晨㬢》，覺得好開心。」

她還自爆下站個唱將到訪惠州，並向粉絲預告：「2025年已有全盤計劃，2026年希望能夠在香港開騷，這樣就圓滿，因為香港是我建立事業的地方，亦是我成長的重要地，所以一定要在香港開騷。」

（即時娛樂）