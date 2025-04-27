虛擬情人｜朱敏瀚日操夜操營造完美Body 44吋胸肌超吸睛 (15:58)

楊卓娜表示由於同時拍攝《虛擬》及《奪命提示》，一度迷失增肥及減肥之間，相當搞笑。（無綫提供圖片）

由王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀、林景程、袁文傑、楊卓娜、倪嘉雯及周志康等合演的無綫劇《虛擬情人》，明晚（28日）起逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。

《虛擬情人》女主角程晴（王敏奕飾）是虛擬情人平台「Love Virtually」創辦人兼首席技術長，讀書時因有感坊間正常筍盤極少，遂利用自身AI知識，創造「虛擬完美情人」Adam（朱敏瀚飾）；10年間，Adam在虛擬世界爆紅，「Love Virtually」另一創辦人井俊二（黃子恆飾），銳意推出以性感肌男做主打的7.0 Version乘勝追擊！

「完美肌男」版Adam Body相當屈機，除背脊肌肉紋理清晰、結實有致，44吋胸肌更是相當震撼。朱仔接受TVB.COM訪問時，透露自拍完劇集《拳王》後，便養成保持每天去健身室鍛鍊的習慣，朱仔說：「其實好嘅身體狀態，都係一個藝人嘅條件之一，咁當時我拍完《拳王》之後，我覺得膊頭同背肌比較弱，都有針對呢2個部位下苦功，想比例靚啲。拍《虛擬情人》時候，應該係我最弗時候。」朱仔笑言為在鏡頭前保持最佳狀態，拍攝場口亦被他善用為流動健身室：「我會成日問啲Crew，攞啲重嘅拍攝道具嚟做Gym，劇組仲特登喺廠畀咗我做Gym嘅Area。」

《虛擬情人》故事除圍繞程晴與Adam之間疑幻似真的浪漫愛情，虛擬Adam來到現實世界所遇到衝擊及產生的化學影響，亦是重點劇情之一。劇中人氣高企的Adam有三大鐵粉，其中一位是楊卓娜飾演的Audrey；Audrey因為Pole Dance結識丈夫Norman（黃子雄飾），可惜亦同樣因為Pole Dance與丈夫之間罅隙愈來愈大，Adam的出現對夫妻關係有極重要影響。

楊卓娜飾演Audrey角色，避不開跳Pole Dance鏡頭，為了拍攝效果，楊卓娜還專誠學Pole Dance。無綫官方社交平台發放楊卓娜學跳Pole Dance片段，片段所見，楊卓娜弗到漏油、整體動作極有女人味之餘，手持鋼管做出轉圈提腿等動作，亦是遊刃有餘、充滿美感。

楊卓娜表示當時由於同時拍攝《虛擬》及《奪命提示》，一度迷失增肥及減肥之間，相當搞笑。她說：「呢兩套劇差唔多搭住去拍，我都唔知減肥定增肥好。因為Pole Dance角色要弗之餘，塊面唔可以瘦，因為個角色應該係要靚嘅，但《奪命》個角色又要好殘喎，當時真係好掙扎點兼顧兩個角色。」她亦指因為兩個角色「撞到應」，故在《虛擬》中戴假髮上陣：「《奪命》嗰邊啲頭髮要好乾、好殘、好霉、好爛，嗰段時間精神狀態好奇怪，兩個角色好南轅北轍。」

（即時娛樂）