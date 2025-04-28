中年好聲音3｜張與辰奪99分膺MVP 李金凱唱《歸來吧》悼逝者搞喊肥媽 (13:29)

占士丁丁原來是cooking man，除了熱愛下廚外，更愛到街市買餸，片段中他與不少街坊均老友鬼鬼，足見他是熟客。（無綫提供圖片）

張與辰奪得嘉賓評審潘偉源選出的MVP、及全場最高分99分（左圖）；李金凱唱《歸來吧》時充滿感情，並搞喊肥媽。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（27日）一集播出9強戰，由獻唱Sexy版《拒絕再玩》的張與辰奪得嘉賓評審潘偉源選出的MVP、及全場最高分99分，就連出名手緊的周國豐，也給予20分滿分，相當難得！對於再奪MVP，張與辰表現興奮，並笑言今次終於不用喊：「上次喊得好肉酸，今次可以唔使喊笑住喇，阿媽我得咗喇！」

李金凱唱《歸來吧》時充滿感情，唱完後感性說：「我從小學的時候，就有同學離開我，陸續離開，我在這裏用歌聲向天國的他們喊話歸來吧，來我心裏。」肥媽聽完則爆喊：「或者我哋嘅經歷太多，學你話齋，喺我哋身邊嘅人，走呀走呀，真係呀，以前嘅電話簿都刪咗好多，𠵱家就成日要喺個電話度delete，佢唱話叫大家歸來嘅時候，我感受特別大，因為我咁多個細路哥、咁多個孫，佢哋唔會喺你身邊，係逐個逐個走，我哋做老人家要學識放手，但個心裏面一路都想佢哋久唔久返吓嚟啦﹗」

愛搞花臣的占士丁丁，昨晚獻唱《Take me to your heart》時玩除衫，令海兒害羞說：「我真係好似人生第一次睇人唱歌，係有人會望住我隻眼嚟除衫。」

昨晚9強止步的參賽者，是獲85分的善玥澄，她以累積分數20分，成為最終第9名。一再淚灑舞台的善玥澄，坦言對名次感到開心，並哽咽感謝首度來觀戰的母親一直無私支持。

（即時娛樂）