金像獎｜劉青雲4度稱帝 冇諗過追影帝紀錄 讚梁朝偉係傳奇 (18:21)

電影《爸爸》在昨晚金像獎頒獎典禮囊括3個演技獎，包括劉青雲第4度奪得最佳男主角﹑谷祖琳首膺最佳女配角以及蘇文潔奪最佳新演員。

「一家三口」昨晚帶同獎座出席After Party慶祝，劉青雲指過去比較少機會，可以跟片中演員同台得獎，能夠與谷祖琳和蘇文濤得奬感覺圓滿。

提起頒獎禮氣氛，劉青雲認為相比以前較少見，他說：「今（昨）晚感受現場好有energy，演員之間好有感情，邊個攞獎都會落淚。以前我比較予人斯文感覺，不過當見到已認識很久的衛詩雅得獎，自己都好感動，因為她是用功和盡力的女仔，她有好成績都替感開心。」劉青雲稱太太郭藹明很理解他，未有計劃特別慶祝。平日由太太負責煮飯，所以不必等到有奬才吃餐好，否則他一定好瘦，只提醒應該多飲水。

談到第4度稱帝，問會否以梁朝偉6次封帝目標進發？劉青雲謙稱沒想過，大讚梁朝偉是傳奇，同時他自爆已提名過18次，他說：「從來沒覺得有獎，是贏任何一個演員，演員之間應該並肩作戰。今（昨）晚留意到好多演員都做得好好，大家都好開心，氣氛團結，大家都是演員，電影界是有希望！」

谷祖琳得知戲中拍檔劉青雲也得奬後，有釋放和放鬆感覺，她昨晚不敢飲醉，因為要跟起程參加烏甸尼遠東電影節；蘇文濤年齡已可以合法喝酒，但要應付考試才不飲。谷祖琳也大讚頒獎禮氣氛好，演員得獎也互相感動落淚，證明很有感情。

（即時娛樂）