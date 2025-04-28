日本人氣女團NiziU首度來港 6.21亞博辦粉絲見面會 (19:01)

9位成員異口同聲表示，從沒去過香港，一聽到可以到香港感到相當興奮。（大會提供）

由JYP娛樂與日本索尼音樂聯手打造的女團NiziU，宣布將於6月21日首度來香港，在亞洲國際博覽館，舉行首次大型粉絲見面會。是次更是Full team上陣，9位成員

MAKO﹑RIO﹑MAYA﹑RIKU﹑AYAKA﹑MAYUKA﹑RIMA﹑MIIHI和NINA全員到齊。

《2025 NiziU FAN-CON ｰNiziUniverseｰ in Hong Kong》不僅是NiziU出道以來，首度與香港粉絲面對面互動，更將以「NiziUniverse」為主題，結合新曲舞台、遊戲互動及限定驚喜，為粉絲營造難忘仲夏之夜。

9位成員異口同聲表示，從沒去過香港，一聽到可以到香港感到相當興奮，正精心為香港粉絲準備驚喜，盼大家好好期待：「我們設計了很多能與WithU（粉絲暱稱）共同參與互動環節，絕對要讓香港WithU幸福！請粉絲記得追縱官方最新消息。想到能見到大家，我們現在已經開始期待。香港WithU請再等我們一下，6月21日不見不散。」

NiziU表示：「我們比較喜歡即興演出，和大家創造非常多歡樂回憶，在台北見面會時，我們唱了當地的歌，感受到文化交流可貴，日本見面會我們選了學院風穿搭主題，在香港FAN-CON我們會展現怎樣的魅力？敬請期待。」

（即時娛樂）