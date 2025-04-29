《你好，打劫！Reunion》5.8公映 劉德華期間限定演外賣員 芯駖心力交瘁現場爆喊 (15:25)

由朱栢謙、張志敏聯合執導的舞台劇《你好，打劫！Reunion》將於5月8日開始公映12 場，連日來一眾演員朱栢康、魯文傑、麥沛東，芯駖@COLLAR、巢嘉倫、黎逸正等忙為演出排練，出品人劉德華和喜劇顧問張達明，親到現場探班先睹為快，並跟大家交流。首次參演舞台劇的芯駖，經劇中多位前輩指導下，演技進步神速，在演出一場內心戲時，情緒到位爆喊。原本是座上客的華仔，突然出手扮外賣仔，一時間考起對手麥沛東，場面搞笑。

距離公映還不到兩星期的《你好，打劫！Reunion》，雖然已是第3次重演，但今次台前幕後班底加入了新成員，大家很快磨合。他們綵排得如火如荼，近2小時的舞台表演，即使是排練，也沒一刻鬆懈。導演朱栢謙首次為這劇目執導，且與弟弟首度分別幕前幕後同劇合作，兩兄弟甚有點契，間中也被弟弟的投入演出，看得入神。

讓大家刮目相看的是新加入的芯駖，劇中飾演銀行女職員的她，在其中一段心力交瘁的內心戲，唸著感人的台詞，融入角色的情緒，一時間淚流滿臉，令現場的工作人員也為她真情的演出動容。

年前《你好，打劫！》圓滿演出後，華仔表示覺得劇中的一個過場小角色外賣仔，份外有感覺，他的出現讓大家會心微笑，有機會也粉墨登場。排練當日座上客看排練的華仔，正當扮演外賣仔的工作人員，準備出場的一刻，華仔在現場隨手拿起紙袋化身外賣員，走到正在劇中等外賣的麥沛東跟前。原以為令對手麥東來個措手不及，怎知臨危不亂的麥東，搞笑的反問華仔一句：「乜咁熟口面嘅？」，短短幾分鐘的互動，令大家不期然的笑起來！

（即時娛樂）