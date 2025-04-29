陳卓賢霸氣護粉絲 跟偉仔嘉玲青雲眼神交流 有被加持感覺 (18:15)

來港幾次的Namtan廣東話打招呼，又稱活動前知道會跟Ian同場。（劉永銳攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian)、泰國女星Namtan、李炘頤（Alina）、楊天宇今天（29日）到尖沙咀出席品牌活動，以不同風格沙灘裝示人，Ian讚第一次見面的Namtan靚女，笑指自己穿短褲也很性感，不比同場兩位女星泳裝襯衣打扮遜色。

Ian前天參加香港電影金像獎頒獎禮，獲粉絲租遊艇到維港應援，網民狠批應援遊艇大煞風景、不尊重大會，Ian霸氣護粉絲：「咁大個維港，可以容得下小小一艘船，就好似咁大個香港，容得下大家唔同言論，我好多謝粉絲們為支持我做出嘅行動。」

Ian失落「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」獎， 他不覺得失望， 認為有份提名已經很開心，而且遇到《久別重逢》好劇組，已經是獎勵，他說：「前幾年行完金像獎頒獎禮紅地氈就走，冇份入場睇，今次因為有提名，參與度高，而且有份演唱，在台前跟坐前排前輩梁朝偉、劉嘉玲、劉青雲眼神交流，收到好大能量，有被加持感覺。」

談到最近忙於6月飛澳洲演出的2場騷準備，鍛鍊很刻苦，他說：「以前一口氣做完7場MIRROR騷，就可以放鬆，但今次個人騷跨越大半年，需要控制飲食、做健身、練歌，我好想食薯條。」

來港幾次的Namtan廣東話打招呼，又稱活動前知道會跟Ian同場，很期待見面，她說：「希望有機會多來香港，跟不同藝人多合作。」提到獲不少粉絲支持，她表示能見到粉絲們感到很興奮，至於幾時搞粉絲見面會？她表示：「暫時不可透露，大家可以期待一下。」她稱留港期間，希望可以多嘗美食和到不同景點，而她最喜歡的食物就是港式蛋撻。

泰國早前發生地震，對不少建築造成破壞，Namtan指事發時正在機場，等候乘坐飛機到越南舉行粉絲見面會，她說：「機場附近不多高樓大廈，所以地震的感受不大，很多外國人亦都習慣了。泰國不常發生地震，相信經過今次，泰國民眾都會認識如何應對突發情况。」

（即時娛樂）