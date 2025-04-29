Winka否認秘婚 跟男友朱芸編有共識 以事業為重 (19:42)

COLLAR成員陳泳伽（Winka）前晚（27日）入場見證男友朱芸編膺金像獎最佳原創電影音樂，今天（29日）她出席音樂劇《三•八》發布會，她說：「很多謝金像獎願意畀我入場，以我所知只有太太或家人，才可以入場。」

她否認已和男友秘婚，現階段只希望照顧對方：「佢試過幾晚發燒，都唔食藥唔瞓覺趕住交音樂，有時都擔心佢究竟得唔得？好怕佢好早死，畢竟佢大我8年，我哋拍拖都以認真為大前提，都有傾過結婚呢個問題，但我哋都有共識先以事業為重，試想想如果我結婚，COLLAR點算呢？仲未啱時機，可能到我30多歲，觀感上大家都覺得OK，希望到時有呢個（結婚）決定時仲係佢。」

她表示見到男友得獎十分感動，對於男友再次台上公開感謝她：「我有問過佢咁樣做會唔會有啲夾硬，佢只係幕後，都擔心佢被當作公眾人物咁睇，做乜嘢事都被放大，已同佢講過唔使講。」

連詩雅及黃浩然在音樂劇《三•八》首次演夫婦，亦是3人首次演音樂劇，連詩雅稱演出時要唱自己及別人的歌。黃浩然表示感恩可以滿足到兩個兒子想看爸爸演音樂劇的願望，正積極練唱歌，他笑道：「老婆當然有聽過，話老公咩都好，不過都叫我畀俾心機唱，唔好失禮人。」

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（即時娛樂）