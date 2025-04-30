M2M香港開騷掀集體回憶 Marion落台與歌迷自拍 (16:20)

去年9月重組的挪威二人女子組合M2M近日來港，昨晚（29日）在伊利沙伯體育館舉行《M2M The Better Endings Tour 2025》，獲2600名粉絲捧場。M2M成員Marit Larsen和Marion Ravn於晚上8時15分登場，面對面唱出《The Day You Went Away》及《Everything You Do》。Marion帶動氣氛營造全場大合唱，她以國語「你好嗎，香港」向觀眾打招呼，又透露時隔23年再重組M2M的過程。Marion表示自從解散後，兩人沒聯絡超過20年，直至去年在一間咖啡店重逢，她們當時一個等朋友，一個的座駕爆軚。兩人見後相約擇日再會，再次見面當天傾足5小時，知道很多人仍喜歡她們的歌後便決定舉行巡迴。

M2M全晚演出近兩小時，獻唱多首經典歌，如《The Minute》、《Pretty Boy》。Marion表示她以前唱《Pretty Boy》時是情竇初開的年紀︰「我們當時只有10多歲，是想着心儀男生唱歌，但現在我是想着歲半的兒子來唱這首歌。個唱中段，Marion換上鮮艷珠片裝落台，跟觀眾近距離接觸及握手，有觀眾把握機會跟Marion自拍。

Marit Larsen和Marion Ravn分別有個人表演環節，後者選唱加拿大樂壇天后Celine Dion經典作《It's All Coming Back To Me Now》，並稱觀眾是聽M2M的歌長大，她則是聽Celine Dion的歌長大。最後M2M在安歌時段唱出經典歌《Don't Say You Love Me》。據悉，M2M開騷前抽空到山頂遊覽。

（即時娛樂）