汪明荃孖辮Look蒲酒吧 重溫1970年東京學舞時光 (19:43)

TVB全新綜藝節目《帶阿姐看世界》正如火如荼拍攝中，並剛完成了第二站日本東京的拍攝工作，這一站負責帶領汪明荃（Liza，阿姐）看世界的，是有「日本通」之稱的周奕瑋（Jarvis）。

阿姐年輕時曾到日本東京學跳舞，加上近年亦經常與羅家英結伴到日本旅行，要在這個地方為阿姐炮製驚喜，可謂難上加難。Jarvis為此刻意提早數天飛往東京Site Visit兼打點，他出發前接受娛樂新聞台訪問，揚言希望是次行程能為阿姐送上驚喜之餘，亦為觀眾帶來全新形象的Liza姐。Jarvis說︰「今次有機會帶阿姐去返學，呢間學校可以令阿姐搖身一變。」他表示正式拍攝期間適逢長假期，十分擔心阿姐被包圍，因此會自薦當保鑣。阿姐出發前受訪時大讚Jarvis細心︰「佢好細心，專登早幾日去探索晒啲地形，同埋所有拍嘅嘢都睇咗一次。」

據官方發布的照片，Jarvis發揮暖男本色，除了與周嘉洛一樣為阿姐擔任私人攝影師，更做足保鑣本分，去到邊都攬到阿姐實一實。除了「表面工夫」，Jarvis還準備了「170 Yen的幸福」，揚言要攻陷阿姐芳心。事緣阿姐50多年前在東京學跳舞期間，由於沒有太多錢，只能在小店買肉包醫肚；雖然簡單，但對阿姐來說，卻是最美好的回憶。為了令阿姐重拾當年讀書的美好時光，Jarvis這次專誠到便利店買肉包為阿姐重現這份專屬她的「讀書餐」，阿姐收下後亦吃得津津有味。

是次日本站的行程亦相當豐富，2人分別欣賞了根津神社的杜鵑花祭、到訪以Harry Potter作主題的豐島園車站、築地及歎超巨大皇帝蟹等，至於話到明要在所有行程中玩到盡的阿姐，這次挑戰了高卡車、最高可升至40米高的Dinner In The Sky、到訪網紅訓練學校上社交媒體課，並跟學生們大擺「Girl Peace」手勢、及到結合「健身」與「酒吧」概念的筋肉女子酒吧探店。阿姐以極青春打扮蒲筋肉女子酒吧，短打鮮紅色外套配以彩色孖辮仔的造型相當破格！Jarvis亦帶阿姐重遊她1970年在東京學跳舞的學校，好讓阿姐懷緬昔日的青澀歲月。

（即時娛樂）