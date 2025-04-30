葛民輝當年唔畀阿媽知幾多人工 洪嘉豪出第一份糧3千蚊 (21:38)

葛民輝（阿葛）再獲邀擔任跟行代言人，伙拍洪嘉豪、Kiri T及Gordon Flanders拍攝新廣告企劃。嘉豪在廣告開始時驚訝自己人工加得少少，與Kiri T同Gordon密斟轉去邊度有得加人工。「高層」阿葛趁機獻計「轉工大法」拉攏他們跳槽加人工，嘉豪調教阿葛：「想加人工，唔一定要轉工嘅，轉出糧戶口都得！」

嘉豪上一次與口才了得又IQ高的金牌司儀鄭裕玲拍廣告，順利過關；今次面對出名腦筋轉得快兼無厘頭文化祖師阿葛，也都招架得住。說到他們第一次收人工的經驗，嘉豪說：「我第一份工係喺快餐店做暑期工，出糧戶口都係阿媽幫我搞。」至於他人生第一份糧有幾多？他透露做了差不多兩個月暑期工，份糧得3千多元。Kiri T自爆第一份工在咖啡店工作，但未過試用期被炒，因她太廢！她做了一星期左右，掙了數百元，將人生第一份糧存入小時候媽媽幫她開的儲蓄戶口。出道約兩年的Gordon第一份人工幫嘉豪寫歌，一出糧用來交租。

阿葛表示初出來工作時，公司用支票出糧，他打趣說：「以前出糧會盡量要求收支票，阿媽睇紅簿仔時就唔會知我真實有幾多人工，畀家用可以年年一樣。」問到出糧心情，他再搞笑說：「我呢啲咁早成家立室嘅，太太會幫我plan好，一出糧已經分配好、安排好。」他又回想當年為加人工努力做出成績：「我正式返工嘅頭兩年人工低，當時十分勤力工作，唔怕蝕底、唔怕OT，幾乎每3個月就會升職加幾百蚊，跟底薪比例算高。之後轉工加入電台工作，冇主動爭取加人工，反而努力做其他瓣數，例如電影，令自己人工加少少！」

（即時娛樂）