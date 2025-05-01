徐克7日內兩奪終身成就獎 梁家輝飛烏甸尼頒獎頻拭淚 (16:40)

徐克導演獲意大利烏甸尼遠東電影節頒發「金桑樹終身成就獎」，以表揚他超過40年對電影的貢獻，同時擁有華語動作與奇幻類型的開創者與實驗者的地位。（中國時報圖片）

徐克導演繼剛過去的周日（4月27日）在「第43屆香港電影金像獎」與施南生雙雙獲頒終身成就獎後，再於香港時間今天（1日）獲意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）頒發「金桑樹終身成就獎」，以表揚他超過40年對電影的貢獻，同時擁有華語動作與奇幻類型的開創者與實驗者的地位。徐克飛到當地領獎時感嘆︰「我第一次來到27歲的烏甸尼，我拍電影超過40年了，在這裏仍感受到全新的發現與體驗。祝福觀眾、創作者，以及影展的伙伴，永遠在電影裏有新的發現。」

影展主席Sabrina Baracetti從10多年前便開始每年向徐克發出終身成就獎的邀請，徐克回憶首次收到邀請是在某年康城影展宣傳《鐵三角》時，但每年也因拍攝行程未能成行，直到今年終於踏上烏甸尼。影展期間，大會安排放映多部徐克經典作品，包括《青蛇》、《上海之夜》4K 修復版，以及他的最新力作《射鵰英雄傳：俠之大者》。

大會特別找來影帝梁家輝擔任頒獎人，他與徐克友情深厚經常合作，亦是香港電影黃金年代的重要拍檔。梁家輝為了支持徐克專程飛到當地，他在台上致詞辭時表示：「徐克先生不僅創作電影，更重新定義了電影。他的作品將銀幕化為奇幻之境，啟發了無數觀眾與電影人。」徐克致謝辭時，梁家輝頻頻拭淚。影展當晚舉行《射鵰英雄傳：俠之大者》歐洲首映，結束時全場1200多名觀眾起立鼓掌，他也和徐克為現場氣氛動容。

（即時娛樂）