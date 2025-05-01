余香凝黃德斌《麻甩媽咪》明晚大結局 監製預告大事發生 (22:40)

余香凝、黃德斌主演的ViuTV劇集《麻甩媽咪》的監製兼編審羅韻貽、導演萬芫澄均是「電視新鮮人」，羅韻貽首次擔任電視劇監製，本身從事電影副導工作的萬芫澄亦首次拍劇。兩人在劇中主要場景之一茶餐廳受訪，感恩劇集獲觀眾口碑，對她們來說是超額完成任務。《麻甩媽咪》明晚（2日）大結局，羅韻貽預告劇情將有「好勁」的大事發生，相信觀眾會睇到又笑又喊，抱滿滿的希望。她表示劇集首星期主要是吸引觀眾眼球；第2周主題是同理心，講述每個角色背後的故事；結局篇就以輕鬆手法談生死，余香凝飾演的程程如何面對自己的死亡。「我們想就對生死的看法，帶出一個新概念給觀眾。『愛』是我很想講的主題，親情、友情、愛情，想觀眾笑住看劇時又有些想法。《麻甩媽咪》是我寫給父母看的，他們之前看得不太明白我的作品，今次寫師奶劇的同時，又想加入一些信息。電視劇最好老少咸宜，因不同年齡層各取所需，現在老中青觀眾也喜歡，我當贏了！劇集結尾，余香凝與德斌會做一件很勁的事。我想帶出有些東西不用分男或女，大家一起盡力做好就是的信息，這場戲值得大家期待。」

《麻甩媽咪》的製作費不多，曾參與過短片與港台劇集編劇的羅韻貽在友人拉線下獲ViuTV資金拍攝，並邀得演藝的師姐、電影副導演萬芫澄執導及協助埋班，於是成立製作公司開始《麻甩媽咪》計劃。首次做監製的她坦言「淆底」︰「由拍攝到完成一直很順利，3個月幾乎沒甩期。我是冒破產的風險開公司，沒有錢可以蝕。拍攝時，我抱住沒錢掙也不可以蝕錢的目標，求生意志很強，搏埋條命要好好完成這件事。製作團隊酬勞不高，但我沒拍膊頭壓價，大家做得開心有凝聚力。拍《麻甩媽咪》好運氣，由製片組管錢令我沒有無謂花費，再加上美術組與攝影組的投入，運氣是來自很多人的幫忙。」

萬芫澄一直是電影副導演，更在今年「第43屆香港電影金像獎」上與陳偉斌、麥啟光一同憑《臨時劫案》入圍角逐「最佳編劇」。「我接拍前沒想過怎樣拍電視劇，怎樣拍才是有電影感的電視劇，這樣就開工了。我知道有些東西自己不懂，如何資源分配，分集數分線。15集劇本不容易消化，之前也請教過有拍電視經驗的前輩。賽後檢討，原來我們拍了17集的材料，浪費了兩集資源，應集中重要的場面。拍攝時，我們因為會跳拍而有失衡情况，幸好編審長期跟拍才沒甩得離譜。今次的經驗是感受到群組的能量，從事這行業10年的人，有時候拍得辛苦、很頹，到拍攝現場沒有心跳的。今次有攝影師跟我說『好耐冇見有crew人咁鍾意拍嘢』，這句話令大家感動，亦給了我力量，也感染演員一起投入。再拍電視劇？現在這環境，如有任何拍攝機會，我也拍。我不想說『電影已死』，雖然這是事實。現在的媒體世界已變，我從不覺得電影才是作品或比電視高一層，《魷魚遊戲》拍得比很多電影好看。不一定跟大投資有關，創意與認真製作才是重點。」

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（即時娛樂）