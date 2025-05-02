陳豪驚喜客串《虛擬情人》 新人吳文懿勁興奮 尖叫兼手震 (16:33)

曾做過街頭歌手的Rock，對於是次在劇中飾演街頭歌手同樣「回憶返晒嚟」。（無綫提供圖片）

雖然是次是雷Sir首度參演劇集，但演出自然又生鬼，相當有Talent。（無綫提供圖片）

陳豪受訪時談到場口有「愛的抱抱」時，調皮地回應：「我諗我嘅角色就係要畀人攬攬。」（無綫提供圖片）

無綫劇《虛擬情人》昨晚（1日）播出第4集，劇情講到心地善良、思想單純的Adam（朱敏瀚飾）走出現實世界後，感覺到3名鐵粉心心公主（吳文懿飾）、Audrey（楊卓娜飾）及歐陽潔伊（鄧伊婷飾），似乎各有難處及奇怪點，遂嘗試深入了解她們，其中長期備受肥胖及自卑問題困擾的心心，因暴飲暴食兼亂食減肥藥昏迷送院，因而遇上李文信醫生（陳豪飾），李文信醫生不忍心心自暴自棄，嚴厲地教訓心心一餐，最後更給了心心愛的抱抱，場面溫馨。

場口拍攝當日，無綫娛樂新聞台有派員採訪，陳豪受訪時談到場口有「愛的抱抱」時，調皮地回應：「我諗我嘅角色就係要畀人攬攬。」又坦言再次穿起《白色強人II》戲服回憶湧現：「我今次主要係要演到醫者父母心嘅感覺，我會教訓同埋鼓勵心心，我都好期待自己可以喺劇入面發揮到咩作用。」

有幸與陳豪同場演戲的，是2022年藝訓班學員吳文懿，對於當時仍是新人的自己有幸與視帝同場演戲，吳文懿興奮到手震，她在社交平台留言：「記得當初考入藝訓班，已經casting呢個角色，作為咩都唔識、新人演員嘅我，真係好緊張！好多謝瑋澄監製願意畀機會我，仲要同我細細個睇電視就好鍾意嘅陳豪合作！當收到劇本嗰刻，我攞住電話足足尖叫咗3分鐘，記得同Moses哥對戲，我對手仲震過打冷震，佢真係好好人，唔會畀壓力，好Nice咁同我傾偈，畀我好放鬆咁樣去做戲。」

由於監製瑋澄曾為《白色強人II》擔任導演，因而認識陳豪，而《虛擬情人》是瑋澄處男監製作品，膽粗粗邀請陳豪以彩蛋身分客串，陳豪爽快答應演出，有情有義。

除了陳豪，《虛擬情人》第2集及第3集亦有藝人驚喜客串演出，分別是第2集的何晉樂及第3集的香港運動科學學者雷雄德雷Sir；雖然是次是雷Sir首度參演劇集，但演出自然又生鬼，相當有Talent，網民笑言只要是與運動有關，就會見到雷Sir。

（即時娛樂）