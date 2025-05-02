羅啟豪出售英國物業套現 豪擲1900萬香港置業 (18:24)

羅啟豪今天（2日）與支嚳儀到新城電台受訪，預告月底為慈善活動義唱，並捐出私人珍藏供拍賣，為家舍病童及家庭籌募善款。羅啟豪表示將捐出親自設計的咖啡杯及香薰，聯同支嚳儀親手製作的曲奇作義賣。羅啟豪稱平日鮮有跟小朋友互動，但自覺受孩童喜歡。他說︰「因為我只會笑，以笑來贏取小朋友對我的興趣，相信也可以。歌迷會最近為我舉辦市集，我也有跟小朋友互動、玩耍，有些小朋友會黐住我、攬住我的腳，很可愛﹗」

談到有指他豪擲1900萬做業主，羅啟豪自言為人低調，從沒想過公開這件事。他說︰「爸爸在我小時候已教我理財，我一直很努力工作掙錢，幸運地出道後一直獲公司安排工作，選擇置業令我更有動力，物業暫時屬投資用途。」被問到是否以入行後的第一桶金置業，羅啟豪強調︰「不，我是以出售英國物業的錢換樓。我會繼續努力工作。」

對於《中年好聲音3》傳已內定賽果，他與支嚳儀異口同聲說每屆也有此說法，因每名參賽者也有粉絲，粉絲們未必滿意賽果，會有不同聲音，所以覺得沒問題。支嚳儀透露正為兒子的小一面試準備煩惱︰「我每晚在家化身面試官，兒子見到我就說『支老師好』。」她笑言沒變成「豬老師」就可以了，她慨嘆時間過得快，終於感受到為兒子找小學的壓力。支嚳儀說︰「我採取大包圍方式，本地及國際學校都會試。」

（即時娛樂）