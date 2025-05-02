蘇皓兒被許家傑笑球隊吉祥物 曾因打波致手掌骨裂 休養10個月 (20:17)

蘇皓兒試過聯群結隊到街場跟球友切磋，因鬥波太激烈，導致她的手掌骨裂，需要休養10個月。（劉永銳攝）

「送水輝」許家傑、蘇皓兒和何廣沛等，今天（2日）率領HERO明星籃球隊到慈雲山，跟協和書院師生作賽，HERO成員羅天宇、陳安立、翟威廉、鄭衍峰也有助陣。許家傑表示組隊12年，好開心藉著辦School Tour跟各區學生交流，又笑指蘇皓兒是HERO吉祥物：「識打籃球的女藝人，5隻手指數得曬，蘇皓兒是其中一位，由不懂打波，練到獨當一面。」

蘇皓兒自認朋友不多，加入HERO後多了一班好兄弟，試過聯群結隊到街場跟球友切磋，因鬥波太激烈，導致她的手掌骨裂，需要休養10個月，她笑說：「我現在變成受保護動物，不敢跟其他人打波，早前轉去踢足球，直至今次才復出籃球場，我決定讓其他HERO隊友搶分，我壓後落場。」

許家傑笑言為令HERO隊保持年青，不停招攬年輕藝人加入，好似何廣沛就是隊中新丁。何廣沛笑言入隊後備受重用：「我射少兩球，大家都不滿意，想我進攻多一點！他們知道我偶像櫻木花道，很喜歡搶籃板，經常催谷我做進攻手。」何廣沛稱為了搵食，有時會缺席球賽，又答應許家傑盡量抽空多參與賽事。

許家傑稱有些HERO隊員已離巢無綫，但不影響交流和聯誼。講到HERO明星籃球隊早前參與ViuTV節目，幾位無綫藝人避席，許家傑表示要尊重合約精神：「我簽了無綫經理人，亮相其他台的確不太適合，不過HERO沒分公司，任何活動都應該參與，適當時候派適當的人。我知道MIRROR有幾個成員球技很勁，希望將來有單位可以撮合我們打波啦。」

（即時娛樂）