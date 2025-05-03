《破‧地獄》票房邁向1.7億 烏甸尼遠東電影節奪2大獎 (15:55)

電影《破‧地獄》加長版在「第27屆意大利烏甸尼遠東電影節」頒獎典禮上，奪得「觀眾票選銀桑獎」及「專業觀眾黑龍大獎」，成為今屆競賽單元上唯一得獎的港產片。（大會提供 / 明報製圖）

黃子華、許冠文、衛詩雅主演的電影《破‧地獄》，截至昨天（2日）的最新港澳累積票房收逾1.69億，團隊更在上月尾的香港電影金像獎獲得5項殊榮，包括最佳編劇（陳茂賢、鄭緯機）、最佳女主角（衛詩雅）、最佳男配角（朱栢康）、最佳原創電影音樂（朱芸編）及最佳原創電影歌曲（《普渡眾生》）。出爐影后衛詩雅、導演陳茂賢、鄭緯機及朱芸編幾位得獎人，於金像獎過後繼續走訪戲院答謝觀眾支持。

衛詩雅感謝觀眾一直以來支持︰「參與《破‧地獄》嘅整個歷程，觀眾朋友嘅力量佔咗好重要嘅一個位置，大家都同我哋團隊分享自己嘅故事，讓電影同每一個角色更加有重量，所以我好開心可以親身到戲院多謝每一位一直同我哋同行嘅朋友。」

團隊今早（2日）從意大利收到好消息，《破‧地獄》加長版在香港時間早上舉行的「第27屆意大利烏甸尼遠東電影節」頒獎典禮上，成為今屆競賽單元上唯一得獎的港產片，先後奪得「觀眾票選銀桑獎」（Silver Mulberry Audience Award）及「專業觀眾黑龍大獎」（Black Dragon Award），成為本屆大贏家。

電影同時獲得觀眾及影評人認可，導演及編劇陳茂賢透過文字表達謝意：「感謝烏甸尼遠東電影節的觀眾與及專業評審對《破‧地獄》的愛與肯定，感恩《破‧地獄》這趟神奇的旅程又再收集多一道美麗的風景。」衛詩雅得知消息後十分興奮：「好感恩《破‧地獄》團隊喺意大利得到肯定，多謝當地觀眾嘅喜愛，讓電影走得更遠。」

（即時娛樂）