吳若希自認大方 避談跟麥美恩絕交：有啲嘢發生咗 (17:47)

吳若希自認大方 避談跟麥美恩絕交：有啲嘢發生咗

吳若希今天（3日）一身黑色型格打扮，到尖沙咀出席《Gossip of Me演唱會》澳門站記者會，宣布演唱會將於本月31日舉行。吳若希獻唱新歌《感激跟你能夠遇見》，又與現場粉絲玩遊戲。

說到演唱會嘉賓，吳若希大賣關子。問會否邀請日前她在社交平台宣布絕交的麥美恩？她說：「到時就知。（有否邀請她？）唔使刻意邀請，演唱會海報已出街，係好朋友嘅話，睇到後會主動聯絡我。（若她自薦做嘉賓，會否答應？）考慮下。」

問到她和麥美恩是否真的絕交？她笑說：「當刻是公開絕交。（之後已沒事？）今日想聚焦講演唱會。」網民質疑她和麥美恩夾埋做宣傳？她說：「關於呢個人（麥美恩）嘅問題，我唔想回答。當刻絕交，因有啲嘢發生咗，但我費事講。（可有通電話了解？）唔講佢。（堅嬲？）唔講佢啦，我𠵱家心情非常開朗，因快要開騷。」問她是否一場誤會，她都不再講。

被問到是否介意麥美恩留言回敬她「得一首歌嘅一姐」？吳若希表示正常要有很多首歌，才可以開演唱會，不過今次演唱會，都會翻唱其他歌手的歌曲。

與麥美恩見面有否偈傾？她指最近忙演唱會宣傳、新歌宣傳和綵排。將來再見會否尷尬？她說：「暫時未見到，唔知。」

可有中間人幫手調停？她支吾以對，仍是那句「唔講佢」。至於雙方可有轉彎餘地？她說：「我平時揸車經常轉彎。（你不是小器的人？）我唔小器，好大方。（等麥美恩跟你道歉？）唔係，冇嘢。」

至於會否邀請麥美恩擔任《奇情谷》嘉賓？她不知道，稱是節目組安排，她沒所謂，工作上是絕對沒問題。

（即時娛樂）