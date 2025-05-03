聲秀｜《聲夢JUNIOR》陸卓謙現身海選 評審郭偉亮質疑信心毅力 (20:09)

曾參加《聲夢JUNIOR》的陸卓謙跳唱韓國防彈少年團（BTS）歌曲時獲網民稱讚，惟曾任《聲夢JUNIOR》導師的海選評審郭偉亮（Eric Kwok）質疑他的參賽信心、是否肯辛苦去捱。（林蘊兒攝）

TVB全新歌唱比賽節目《聲秀》今天（3日）進行第3場海選，並安排在官網同步直播。主持陳懿德宣布報名參賽人數超過1000人，節目的截止報名日期將延至5月12日。今天參加面試的不乏熟悉面孔，包括曾參加《福祿壽訓練學院》的27歲吳兆麟、有份演出《愛‧回家之開心速遞》的29歲周百恩、13歲時曾參加《聲夢JUNIOR》的陸卓謙。

今年已16歲的陸卓謙（Jeffrey）身高181厘米，正修讀中四課程。他跳唱韓國防彈少年團（BTS）歌曲時獲網民稱讚，惟曾任《聲夢JUNIOR》導師的海選評審郭偉亮（Eric Kwok）質疑他的參賽信心、是否肯辛苦去捱。Jeffrey受訪時稱與Eric認識了一段日子，沒覺得被對方刻意刁難，也不覺得自己有著數。他說有七、八成信心能入圍︰「如能入圍，稍後放暑假的時間應較鬆動。我日後會兼顧唱歌和學業，家人沒反對我入行。」

周百恩不知道吳兆麟也參加海選，他強調報名參賽是因為喜歡唱歌及想挑戰自己，公司沒要求他報名湊數。周百恩稱面試時被太大的音樂聲嚇親而表現失準，入圍信心不大。獲評審形容外形似張韶涵的譚昕婷從多倫多來港參加面試，她表示正職是理財顧問兼舞蹈員及電視節目主持，如能入圍會考慮繼續留港。來自北京的劉涵睿居港5年，去年於香港演藝學院聲樂課程畢業，不懂廣東話的她表示入圍的話會苦練廣東歌。

（即時娛樂）