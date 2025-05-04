李璨琛2歲細女Sucy小腿離奇骨裂 梁志瑩︰腳差少少就斷 (13:21)

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）育有7歲大女李元元（Lucy）及2歲細女李斐斐（Sucy），Sophia上月30日在社交平台透露Sucy因腳傷要睇跌打，相中的Sucy右腳小腿包紥了繃帶。她說︰「兩歲就要睇跌打，容易受傷的女人，行唔到，冇得四圍搞，簡直係炳炳最大嘅懲罰。」她後來又分享Sucy已拆走繃帶，坐在櫈上的照片及說︰「要去到隻腳受傷先肯坐定定，俾我搞吓啲造型呀，俾我影返幾張靚相啊陰公﹗我同佢講，唔准除條辮，如果你一除，我就㩒你隻痛腳，結果佢真係冇除，深深體會到有痛腳揸手嘅好處。」

Sophia昨天在社交網上載Sucy小腿的X光照，透露女兒的小腿骨原來有裂痕。她說︰「兩年前，完全未識行；兩年後，隻腳差少少就斷。冇人知道炳炳究竟經歷咗啲乜嘢，冇碌落街冇大喊過冇撞親撞瘀嘅痕跡，但係個上五寸下五寸裂咗，仲要裂到咁，經典，不解之謎。」林盛斌的太太黃乙頤（Pearl）透露其孻仔道申（Jaye）曾有過類似經歷，她說︰「我個仔剛剛都有呢啲經歷，醫生話因為小朋友嘅骨好脆，所以有時候輕微嘅撞擊都會裂，所以我個仔都打咗一個月石膏。」Sophia回覆︰「下星期返去複診都睇吓使唔使打石膏，大家都要早日康復啊﹗」

（即時娛樂）