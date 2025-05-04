陳奕迅日本東京首開騷 回應會否選址啟德辦巡唱終站 (14:43)

陳奕迅（Eason）昨晚（3日）在K-Arena橫濱舉行他的第一次日本東京個人演唱會，吸引全球各地過萬歌迷捧場。首次到日本開騷，Eason特別在安歌環節演唱「東瀛情懷歌單」，重新詮釋玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》 的雙語版本，更驚喜獻唱他1995年於日本錄製的出道代表作《遊離份子》。

他在台上分享︰「 這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特邀請作曲家浦田博信為新秀冠軍作曲，所以我有幸唱到他的作品，歌曲更是由Chage & Aska的編曲家為我編曲。我人生第一次到日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我『吓？你第一次食壽司？』非常多美好回憶﹗」接着，Eason唱出玉置浩二的《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》、改編西村由紀江鋼琴曲的《傷信》，以及觀眾不停要求的《富士山下》。

經歷全球159場演出，Eason盛讚橫濱場館是「最佳音響聖殿」，他唱得非常之享受。西村由紀江自行購票進場支持，大會得知後馬上邀請她到後台跟Eason見面。兩人首次見面，西村向Eason表示︰「我在觀眾席上聽到你提起我的名字3次，非常感動﹗」

為Eason設計Fear And Dreams 舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹去年因病離世，他自2019年起為Eason的巡演設計服裝，卻因病情惡化一直未能到演唱會現場親睹作品。Eason希望能在今年的演唱會換上新裝，瀨尾太太特地齊集丈夫生前的團隊，用上瀨尾的設計元素，為Eason訂製新的舞台服裝。Eason感動表示︰「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今晚帶同自己及瀨尾父母到場支持，並且帶着瀨尾的照片坐於席上觀看。她告訴我『瀨尾看到了』！我們非常開心。」

今年不斷流傳日本會發生大地震的預言，東京今日中午發生4.1級地震。Eason說︰「我沒感覺到震動，就像我的演唱會 Fear and Dream 主題一樣，不要想太多，未發生，別當真，所以我從沒擔心過。我反而因看到日本人百日咳的情况很厲害，這次來東京很少外出，小心保護自己，以免影響演出。完騷了，我放下心頭大石，今晚終於可以和家人外出吃拉麵。」對於不少歌迷希望他能到啟德新場館開騷，Eason笑言︰「遲些才說，我從來不是第一時間更新手機型號的人。何時換？哈，總有一天。」

（即時娛樂）