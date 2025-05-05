中年好聲音3｜趙浚承逆轉勝殺入最後7強 王鄭浚仁遭淘汰 (12:48)

趙浚承昨晚一集表現亮眼，獲得98分，更首次奪得MVP，王馨平（右圖）讚他表現有突破。（大會提供）

被淘汰的王鄭浚仁笑指「光榮畢業」，又指自己與趙浚承經歷一場又一場比拼，成為不可分割的戰友。（無綫提供圖片）

趙浚承昨晚一集盡地一煲，結果獲得98分兼殺入最後7強，而王鄭浚仁被批欠感情失分，最後被淘汰。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（4日）「經典情歌」8強戰競爭激烈，最終趙浚承真情獻唱《Forever Love》給到現場打氣的太太，打動所有評審獲得98分，除成為本回合第一名，還同時獲嘉賓評審王馨平頒發MVP，令他本回合獲得14分累積分數；向來以唱功取勝的王鄭浚仁，獻唱《I Will Always Love You》，歌唱技巧獲肯定，卻因評審整體感覺「情感不足」僅獲88分，成為本回合最低分，累積分數僅得5分。

由於趙浚承與王鄭浚仁本回合累積分數相差9分，2人總累積分數排名，出現戲劇性變化。原本以3分落後王鄭浚仁、以25分總累積分數排名第八名的趙俊承，經過本回合總累積分數激增至39分，由原本的第八名躍升至第六名。

原本以28分排名第七名的王鄭浚仁，因本回合只得5分累積分，結果以總累積分數33分排名第八名，成為今集被淘汰選手。殺入七強的選手依次為黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁。

對於成為《中年好聲音3》第八名，王鄭浚仁笑言是「光榮畢業」：「我好想多謝我媽媽每一集都有捧我場、Message我同埋鼓勵我。第八強，我覺得我自己係光榮畢業，接落嚟我會愈唱愈強，證明畀大家睇王鄭浚仁係非常識唱歌嘅。」

之後還擁抱及感激趙浚承，笑指2人因經歷一場又一場比拼，成為不可分割的戰友：「我哋𠵱家有個新名叫做『王鄭浚承』，好多時我哋分數都好接近，我哋都係迷失緊，我哋會互相鼓勵，今次見到浚承可以攞到MVP，真係戥佢好開心，好正呀！」

抱著隨時被Foul心態、放盡一唱的趙浚承，於榮獲MVP大為感動，並淚流披面多謝太太支持及包容：「多謝咁多位評審老師，一步一步幫我搵番個自信。今日呢個MVP係我老婆嘅，謝謝！『老婆，在那麼多個月的比賽過程，我沒有太多時間去照顧孩子，多謝老婆』。」趙太在台下聽時亦表現得相當感動，一再掩臉兼熱淚盈眶。

談到頒發MVP準則，王馨平覺得趙浚承有突破：「MVP應該係今（昨）晚令我哋覺得有所突破嘅，我鍾意降龍十八掌（指趙浚承）！」

有網民質疑趙浚承的「結婚片段」Video Wall，是製作組偏心刻意安排，但一直以來，《中年3》製作團隊積極配合參賽者舞台想法，包括化妝、髮型、造型、道具、樂器、Video Wall、舞台走位等，例如在第9集團戰，劉洋、趙浚承、王鄭浚仁、何平秋及曹越獻唱《我的歌聲裡》，也別具心思地要求Video Wall播放5人綵排時的照片予以配合。

昨晚一集亦然，除趙浚承想趁「最後一擊」留下美好回憶，張與辰要求身穿白禮服及「花園婚禮」Video Wall配合參賽歌《愛很簡單》，占士丁丁亦要求身穿白色燕尾服及「教堂」Video Wall配合《妳的名字我的姓氏》。

（即時娛樂）