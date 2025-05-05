Robynn選在母親生忌出新歌 童年玩伴MV曝光 (14:21)

唱作人Robynn Yip（葉中月）成為兩女之母，她在今天（5日）推出全新單曲作品《Eternity》，新歌對她來說別具意義，除了寫給2個囡囡外，今天亦是其母親生忌，同時呼應她曾發行的單曲《Fifth of May》，蘊含著對母親的思念，也延續音樂旅程中的重要時刻。

Robynn早前為《Eternity》這首歌拍攝了MV，今次更出動了她的「家中成員」Moo Moo Yip亮相做「主角」，就是由童年開始，已陪伴她到現在的牛牛毛公仔Moo Moo，這隻明星牛牛大有來頭，除了保養得宜，陪著Robynn渡過童年到成為歌手，更見證她結婚及做媽媽，從未錯過她人生重要時刻，還擁有個人社交平台，Robynn說: 「粉絲們都會知道就是這隻牛牛毛公仔，一直陪住我成長的，連林家謙﹑馮允謙和周殷廷等都曾和牛牛Moo Moo合照，這次MV亦因劇情需要，出動了我兒時玩伴，牛牛為我首度拍MV好特別，也將會是永恆回憶。」

Robynn表示今次拍攝MV的製作團隊，都是年輕班底，她透露主要想有更多新意念，也想不到導演就是要她出動牛牛拍攝。回首音樂旅程，《Eternity》給她勇氣繼續向前，回顧過往5年獨立歌手音樂旅程，Robynn表示：「曾經我擔心做獨立音樂太過自私，因為需要投入大量時間與資源，經常會在家庭與事業之間掙扎，但現在我懂了，當一首歌推出，它就成為了永恆旋律，活在聽眾心中的。」《Eternity》這首歌給了她繼續創作、繼續分享音樂的勇氣，她說:「也希望我的音樂能永遠陪伴歌迷們，甚至自己的女兒們成長。」

Robynn表示這首歌是寫在疫情封城時，她與馬來西亞音樂人陳奕勤隔空合作，對方負責音樂編排，而Robynn在強烈共鳴下，順利完成創作了整首旋律。

在獨立音樂生涯5周年之際，Robynn宣布今年8、9月間，推出首張個人專輯，實現長久以來的夢想。這張專輯將收錄這5年旅程的代表作與全新創作，如同一本聲音自傳。她感謝所有合作伙伴支持，包括音樂人、MV團隊和業界好友，計劃屆時舉行專輯發布迷你演唱會，稍後公布如何購買實體專輯與門票等。

（即時娛樂）