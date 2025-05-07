陳卓賢母親節陪媽媽食飯慶祝 下月初澳洲巡唱過生日 (16:37)

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（7日）出席珠寶品牌活動，吸引大批粉絲到場支持。他在活動上睇中一對耳環，但因沒穿耳洞，打算送給媽媽作母親節禮物。Ian說︰「這對耳環可以變成吊墜，一物二用。媽媽也喜歡首飾，有時也會借我的佩戴。以前有否送首飾給女友？很少，多數送給媽媽。」他表示母親節當天不用開工，會跟媽媽食飯慶祝。至於會否送心意卡給母親，Ian表示︰「很少，我比較內向，很少寫字表達情感，怕肉麻，說『I Love You』就更加不習慣。在心中，日常關心和陪伴已是愛的表達。」

談到他曾肉緊惜媽媽臉頰，Ian笑言︰「要經過很大努力。我小時候少有這些舉動，長大後覺得擁抱和親吻媽媽，她會很開心。」Ian坦言與媽媽不是無所不談，為免母親擔心，寧願報喜不報憂。他被問到媽媽可有關心其感情事時說︰「沒有，我從小到大，她很少過問。我讀小學、中學時，媽媽叮囑我上大學後才拍拖。現在，她覺得我已長大，在感情及其他事情上也應由我決定，對自己的選擇負責任。」

隊友楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（阿Dee）合資的泰國菜餐廳結業，Ian稱沒留意︰「不需要太過關注，私下也沒向他們查問，他們懂得處理，而且是經過深思熟慮才作出決定。」談到他經營了5年的服裝生意，Ian表示一直有參與設計，早期連包裝也一腳踢。他說︰「我喜歡親力親為，把關每個環節，所以沒時間再做其他生意。生意收支平衡？永遠有進步空間，最重要是有成功感。我從小已喜歡服裝，自己能參與設計，大家又喜歡，成功感大於一切。」

提起下月在澳洲舉行的兩場個人巡唱，Ian透露已開始準備，希望在演唱會主題不變的情况下，每站也加插1、2首新歌，帶點驚喜給觀眾。他說︰「我正在製作新歌， 今年計劃推出4、5首新歌，不會因為巡唱而停止出歌。」至於下月初的32歲生日，Ian表示︰「第一次在海外工作中過生日﹗我會在完成演唱會後返港工作，不會留在澳洲旅行。」

（即時娛樂）