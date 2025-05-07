林家謙洪嘉豪陳健安周六拉闊開騷 以音樂治癒心靈 (17:21)

林家謙、洪嘉豪及陳健安（安仔）將於周六（10日）假亞洲國際博覽館演出拉闊音樂會，3位唱作人首次合作，重新演繹叱咤903 Oscar Lee的填詞作品，帶領觀眾遊走愛情、快樂、痛苦或虛幻的回憶之中，展開一場慰藉心靈的神奇冒險。他們不約而同表示這次拉闊的挑戰性很大，家謙說︰「今次拉闊最大驚喜係各自唱好多人哋嘅歌，不過都係最大嘅挑戰，因為要熟習好多新歌詞同旋律。我就揀咗一啲覺得好玩、同感動過自己嘅歌。」安仔本身有30多首歌都是由Oscar填詞︰「今次九成都唔係唱自己嘅歌，每一首都要研究適合自己嘅演繹方法同編曲，加上Oscar嘅詞好似小說，甚少重複。我喺屋企試唱嘅時候喊咗，因為好有feel，好有畫面。」嘉豪亦說︰「好耐無試過圍繞住一個填詞人作品嘅音樂會，仲要將3位無乜關係嘅歌手擺埋一齊。我得一首《隨波逐流》係由Oscar填詞，所以有好多歌要重新學，事前工夫同綵排時間就要多啲。」

Oscar認為3位歌手擁有不同的個性及音樂風格，為今次拉闊增添無限可能性。他說：「同一份歌詞交由不同人演繹，往往會呈現截然不同情感。」Oscar率先透露3人揀歌的類型：「嘉豪揀嘅歌係好溫柔；家謙揀嘅歌好符合佢個人，係一啲好開心、好繽紛嘅歌；安仔就鍾意挑戰難度，係難度好高嘅歌。至於歌單，好多樂迷話想聽到家謙嘅《喃嘸師感官漫遊》同埋江𤒹生（AK）嘅《黑之呼吸》。不過，選曲未必完全同大家幻想中嘅一樣，就算係一樣，演繹上都會有驚喜，可能仲會加入『有趣嘅肢體動作』，敬請拭目以待！」

3位唱作人首度合作，除了在音樂上充滿默契，舞台下亦非常合拍，甚至火花四濺。嘉豪表示：「我同安哥（陳健安）喺工作上嘅合作比較少，踢波就比較多，我發現佢真係好鍾意唱歌；謙記（林家謙）係一個好慢熱嘅人，但如果你同佢sync到就好啱傾，跟住就會發現佢係一個搞笑嘅人。」安仔說：「今次就好似同大學同學做group project咁，我哋自己會分工合作，好早分好歌詞，默契幾好。不過，佢哋轉數好快，我跟唔切。家謙係E人，嘉豪係I人，Oscar同家謙好鍾意恰嘉豪。」家謙笑言：「我發現嘉豪好『蛇𠺌』、好好笑；安仔就係一個好盡責嘅班長哥哥。」Oscar補充：「估唔到佢哋都幾夾，大家嘅笑點、幽默位好相近，呢個係成為朋友第一個條件。原來嘉豪去到邊都係下靶角色，新認識嘅朋友最後都會『蝦』佢。」

有關今次拉闊音樂會的主題，Oscar透露是由《喃嘸師感官漫遊》第一句歌詞「活著是想享受過程」啟發出來，他表示：「希望觀眾能透過今次演出，感受到音樂如何治癒心靈，並從歌詞與旋律中重新審視自己嘅生活。每一首歌，都能換一種方式理解；每一次聆聽，都能獲得新的啟示；每一個階段，都能感受到新的意義。呢個係音樂最迷人嘅地方。」3位歌手亦分享今次拉闊帶給他們的感受和體會，家謙以五個字總結：「一起四個人。」嘉豪坦言：「以前可能我會喺演出上畏首畏尾，我要學習如何sing in the moment。」安仔表示：「期待今次拉闊會帶來好多驚喜，喜怒哀樂甜酸苦辣，重新檢視依家嘅生活狀態，然後好好思考如何才是享受過程、享受活着。」

拉闊前，眾人率先舉行一場「拉闊回憶之旅」棋盤大戰，「人肉轉數快」林家謙、「失語症患者」洪嘉豪及「擲六專家」陳健安，挑戰與Oscar作品有關的不同任務，鬥智鬥力，唇槍舌劍，火花四濺，輸家最終要接受《致明日的舞》或《給人類的一份宣言》2選1的大懲罰。

（即時娛樂）