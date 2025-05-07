奇情谷｜4孩之母尋失散18年兒子 53歲Brian找前世情人 (18:05)

火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus直播節目《奇情谷》，昨晚（6日）播出的新一集主題是「尋人」。據統計，香港每年有接近3000宗人口失蹤案件，平均每天約有9個人失蹤。3位主持化身委託人發揮網絡力量，代兩位「奇情嘉賓」尋人。

第1位嘉賓是46歲的女士蔚蔚，她經歷3段情，為3位男士誕下4位小朋友，目前獨力撫養3位囡囡，她最想尋回失散18年的兒子。蔚蔚20年前未婚懷孕後，搬到男方的天水圍家裏安胎，直到兒子樂樂出世後，便交由男友母親照顧。她表示有次與男友因小事吵架︰「平時男友好溫柔，嗰日唔知點解係咁掟嘢。我畀佢行為嚇親，最後報警處理，要求警察請佢離開，之後佢就無返過嚟。」蔚蔚表示樂樂一直由對方母親照顧，自己一星期只可跟兒子見2、3次，但對方全家在大約兩年後突然失去消息。

一別10多年，再經歷了兩段情的蔚蔚偶然發現樂樂爸爸的facebook，看見兒子小學畢業的照片，更給了一個點讚， 之後被兒子爸爸封鎖。蔚蔚曾到過天水圍貼街招尋人，亦為此搬到天水圍居住，但也沒結果。她在節目中眼泛淚光對兒子說︰「樂樂，我係媽咪呀，可能你唔認得我。其實，我呢10幾年冇放棄過搵你，亦好希望見到你，希望你睇到呢個節目可以同我聯絡，畀我見吓你。我冇諗住打擾你嘅生活，只係想知道你一切係咪安好。媽咪真係好掛住你。」

另一位嘉賓是53歲的Brian，他聲稱留有前世記憶，想尋找前世情人「玲玲」。兩人在中三那年認識，玲玲為轉校生，Brian見到她時，腦海浮現一連串前世影像，確信跟對方有段前世姻緣，希望尋回這位失散40年的前世情人。3位主持請來塔羅專家羅泳嫻藉塔羅牌尋人，羅泳嫻表示隔世情緣最痛苦莫過於是單方面記憶，她一邊占卜一邊語重心長說︰「只要呢個人在生，搵佢未必太難，但我見個結果唔好呀，所以我會建議不如唔好考慮住。」Brian稱不是想介入對方的生活，只是想再見面，了解一下對方的近况。

（即時娛樂）