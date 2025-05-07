Kai@EXO展開首個巡迴演唱會 8.16強勢襲亞博開騷 (18:45)

韓國男團EXO成員Kai強勢回歸並宣布展開首個個人巡演。自2012年以EXO成員身分出道以來，Kai一直有極高人氣，深受各地粉絲喜愛。今年2月，Kai退伍後便馬不停蹄展開一連串回歸活動，先於4月21日發行第4張迷你專輯《Wait On Me》，橫掃各地音樂排行榜，其後又以固定MC身分，加盟YouTube人氣綜藝節目《轉學者》展現綜藝感！

早前，Kai宣布將展開首個個人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 」，以答謝所有EXO-L（EXO官方全球粉絲俱樂部）喜愛和支持！他將於5月17、18日在首爾為巡演揭幕，之後將前往吉隆坡、澳門、雅加達、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷、橫濱、香港等，為更多粉絲呈獻他的舞台。

「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR IN HONG KONG」，將於8月16日（星期六）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行，為香港EXO-L獻上獨一無二的視聽饗宴！除了華麗的製作，觀眾更可親身見證Kai人氣歌曲現場舞台，包括《Rover》、《Mmmh》及最新發表的《Wait On Me》等，還有巡演限定福利。

EXO-L Weverse會員預售，將於5月20日（周二）上午11時至晚上11時59分進行，會員須於5月13日（周二）下午1時至5月15日（周四）下午1時期間完成登記，方可享有參與預售資格，有關詳情請參閱Weverse公告。門票將於5月22日（周四）上午11時起於UUTIX公開發售，門票售價為港幣$1,799、$1,399、$899（全坐位）。，敬請留意。

相隔近2年，Kai於4月21日發行第4張迷你專輯《Wait On Me》，甫推出便橫掃全球超過20個國家的音樂排行榜，Kai表示《Wait On Me》不僅僅是一張專輯，更是他想對所有粉絲說的話；謝謝你們的等待。

（即時娛樂）